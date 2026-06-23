Flor Weisse, jefa de bancada UDI: “En republicanos falta la madurez política de entender lo que es gobernar”

Fue la gota que rebasó el vaso. Así describe la jefa de bancada de los diputados UDI, Flor Weisse, la última intervención del diputado Agustín Romero, del Partido Republicano. En conversación con radio Infinita, él dijo que Evelyn Matthei “no es una figura relevante”.

En el comité político de este lunes, al que asistió Weisse, la UDI hizo un reclamo por la conducta de Romero. En paralelo, emitieron una declaración en que exigieron disculpas.

Aunque Weisse valora que el P. Republicano “reconoció el error”, insta al oficialismo a entender que trabajarán juntos por cuatro años, por lo que, cree, es necesaria la coordinación. Para eso, sugiere que La Moneda debe tomar un rol activo.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Su partido y RN reclamaron ante el gobierno por la conducta de Romero. ¿Por qué?

Ya son varias las ocasiones en que ha habido un trato que no es el que corresponde. Se ha denostado a figuras y decisiones de nuestro partido, como ocurre con Evelyn Matthei. Esta fue la gota que rebasó el vaso. No es la forma, se requiere un sentido de respeto. Por eso sacamos la declaración.

¿Se cansaron?

Estaba bueno ya. Había que manifestar la molestia de manera pública, más allá de haberlo hecho en privado en otros momentos. No estamos disponibles para ser pasados a llevar. No nos merecemos esta superioridad moral, esta arrogancia.

¿Cuál fue la respuesta del gobierno cuando lo plantearon en el comité?

Hicimos ver que este es un tema de los partidos, pero que puede tener consecuencias en lo que es el apoyo al gobierno y la unidad que deben mostrar los partidos. El gobierno tomó conocimiento, y estoy segura de que comparten que estas situaciones no pueden volver a ocurrir. Y que para ello haya mayor conversación y diálogo. Nosotros estamos disponibles para eso. Pero el gobierno no puede mirar desde afuera solamente, tiene que hacer esfuerzos por que haya una coordinación más fructífera entre los partidos.

¿Qué espera del gobierno?

El gobierno tiene que analizar esto con mayor detención. Los ministros políticos son los llamados a coordinar una unidad de propósito, que la tenemos, pero que no se enturbie por dichos de un diputado. Porque hay que dejar claro que esta no es la postura del P. Republicano. Es lo primero que aclaramos en el comité.

¿Se hizo un mea culpa?

Arturo Squella reconoció el error. Pero el gobierno tiene que tener un rol más relevante de coordinación política para evitar estas situaciones. Y hablarle, en este caso, a la directiva del Partido Republicano, para que tome las acciones con sus diputados. En este caso, Romero.

¿El gobierno los instó a tener algún tipo de coordinación más allá del comité político?

Sí, esa fue una sugerencia desde el gobierno. La coordinación no tiene que ser solamente para lo que es la agenda legislativa o la contingencia del momento, sino que también para llevar adelante una relación política fluida y eficiente. No solo el fondo es importante, también las formas. Y la forma en que se ha expresado Romero es inaceptable para nosotros.

Habla de Romero, pero la diputada Jéldrez habló de la “derechita cobarde”. Araya, del “semioficialismo”. ¿Falta un mejor entendimiento de lo que implica ser oficialista en republicanos?

Una cosa es hacer campaña con discursos grandilocuentes, otra es gobernar. Yo respeto a todos los diputados, se ganaron su lugar, pero falta mayor rodaje político en términos de que esto no se trata del que habla o pega más fuerte. Acá las relaciones son por cuatro años y las tenemos que llevar adelante si queremos que a Chile y al Presidente Kast les vaya bien. Para eso hay que tener una coordinación.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

¿Este tipo de conductas habla de inexperiencia a la hora de gobernar por parte de republicanos?

Sí. No en un 100%, pero hay una parte de eso. Falta tener la madurez política de entender lo que es gobernar, donde se necesita no solo al partido de gobierno, porque fuimos todos los que apoyamos para que Kast llegar a La Moneda.

¿Extraña una autocrítica de republicanos y el Presidente Kast por el uso de la “derechita cobarde”?

Ya se demostró que esa consigna no es así, que nosotros tenemos la capacidad para actuar en consecuencia con lo que pensamos, por el bien de Chile. Chile entero ya se dio cuenta, y se han dado cuenta, al estar gobernando, los propios republicanos. La diputada Jéldrez manifestó su disculpa por haber retomado ese término, presentó las excusas en el comité.

Son varias las veces que Matthei ha criticado al gobierno. ¿Espera que ella logre alinearse con el oficialismo?

Yo no soy nadie para darle sugerencias. Es una figura valorada, una economista de trayectoria. Tiene el derecho de dar su opinión, siempre en el marco del respeto. Eso, en general, para los actores políticos.

Pero cuando ella critica la megarreforma, imagino que coincide en que no ayuda al gobierno.

Son opiniones que ella tiene. Yo espero que estas cosas no sigan agrandándose.

¿Aplica lo mismo para Longueira? Él también es crítico del gobierno y hoy apuesta por llegar a la secretaría general de la UDI.

Es un líder con experiencia de sobra. Hoy no tiene un cargo y habla como militante. Espero que, a la hora de tener un rol en la directiva, tenga una forma diferente de plantearse.

¿Es hora de pensar en una coalición?

Más allá de una coalición o no, es importante tener una coordinación adecuada, para generar adhesión y una mejor forma de gobernar. No vamos a andar pidiendo por favor ser parte de una coalición ni nos vamos a exponer a que nos den un portazo. Tenemos que ser convocados, no pedir ser incorporados. Se podría tomar esa iniciativa en la conversación entre partidos más allá del comité político.