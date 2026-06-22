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    Culto

    Un clásico de Broadway: La Jaula de las Locas alista su estreno en Chile con elenco local

    El montaje, un imperdible del teatro musical, se estrenará el próximo 15 de julio en el nuevo Teatro Estudio 13 de Providencia. La adaptación chilena, tendrá un elenco local con figuras como Felipe Castro, Manuel Castro, Katherine Mazoyer, entre otros.

    Por 
    Equipo de Culto

    Con más de cuatro décadas de éxito en los escenarios más importantes del mundo, ocho Premios Tony y una historia que ha conquistado a millones de espectadores, el aclamado musical La Jaula de las Locas llegará por primera vez a Chile con una producción de gran formato que reunirá música en vivo, destacadas interpretaciones, espectaculares coreografías y un despliegue visual a la altura de los grandes musicales internacionales.

    El montaje se estrenará el próximo 15 de julio en el nuevo Teatro Estudio 13 de Providencia, convirtiéndose además en la producción encargada de inaugurar oficialmente este moderno espacio dedicado a las artes escénicas, con funciones de miércoles a domingo a las 20.00 hrs.

    Creado por Jerry Herman y Harvey Fierstein, La Jaula de las Locas es considerado uno de los títulos más emblemáticos de la historia del teatro musical. Desde su estreno en Broadway en 1983, ha sido presentado en decenas de países, traducido a múltiples idiomas y reconocido por su capacidad de combinar humor, emoción y una extraordinaria puesta en escena.

    La versión chilena contará con licencia oficial internacional de Concord Theatricals, una orquesta interpretando la música completamente en vivo y un elenco de 28 artistas entre actores, cantantes y bailarines, quienes darán vida a una historia tan entretenida como profundamente humana.

    La dirección artística estará a cargo de Eduardo Yedro, reconocido por su trabajo en destacados montajes musicales realizados en Chile, mientras que la producción es liderada por Rodrigo Leiva y Ca-Dos Producciones.

    El elenco reúne a reconocidas figuras del teatro, la televisión y la música nacional, encabezadas por Felipe Castro, Gonzalo Muñoz Lerner, Katherine Mazoyer, Manuel Castro y Tati Fernández, quienes asumirán los principales roles de esta celebrada producción.

    La obra relata la historia de Georges y Albin, propietarios de un popular cabaret en la Riviera Francesa, cuya vida se ve inesperadamente alterada por un acontecimiento familiar que desencadena una serie de situaciones tan hilarantes como conmovedoras. A través de personajes inolvidables y grandes números musicales, el espectáculo aborda temas universales como el amor, la familia, la tolerancia y la libertad de ser uno mismo.

    Parte fundamental de su legado es la canción I Am What I Am, considerada uno de los himnos más emblemáticos de la historia del teatro musical, cuya vigencia ha trascendido generaciones y fronteras.

    Convertida en un fenómeno cultural a nivel mundial e inspiración de exitosas adaptaciones cinematográficas, entre ellas la recordada película protagonizada por Robin Williams, Nathan Lane y Gene Hackman, La Jaula de las Locas desembarca finalmente en Chile como uno de los grandes acontecimientos teatrales y musicales de la temporada.

    Las entradas se encuentran disponibles a través de TicketPro (Funciones y horarios)

    Más sobre:La Jaula de las LocasBroadwayFelipe CastroKatherine MazoyerTeatroTeatro Culto

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