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    “La Fiesta de la Longaniza” de Chillán será transmitida por TVN

    El evento será transmitido el 22 de agosto desde las 21.45 horas por TVN y contará con la conducción de Daniel Fuenzalida y Carla Jara. La parrilla incluye a Amigo de Artistas al humorista triunfador de Olmué, Mauricio Palma, y la banda argentina La Mosca.

    Por 
    Equipo de Culto

    La Fiesta de la Longaniza, el tradicional evento de Chillán se transmitirá por televisión abierta y para todo Chile, por la señal de TVN.

    La jornada central será el sábado 22 de agosto que se verá desde las 21.45 horas y contará con la conducción de Daniel Fuenzalida y Carla Jara, mientras Simón Oliveros estará en el backstage.

    El espectáculo contará con una variada parrilla musical y de humor. Entre sus protagonistas estará el cantautor nacional Vicente Cifuentes y se producirá el debut en televisión de Amigo de Artistas. También llegará al escenario Mauricio Palma, uno de los triunfadores de la última edición del Festival del Huaso de Olmué.

    El cierre internacional estará a cargo de la banda argentina La Mosca, agrupación que ha marcado a distintas generaciones con canciones que se convirtieron en verdaderos.

    La Fiesta de la Longaniza consta de tres días, entre el 21 y 23 de agosto, tiempo en que las plataformas digitales de TVN emitirán distintos show, eventos y actividades que se realizan alrededor.

    El viernes es el turno de Kudai, una de las bandas chilenas más reconocidas de la década de los 2000 y que mantiene una importante comunidad de seguidores, además de Los Potros del Sur.

    El sábado en la tarde se presenta El gallo Pipe (Infantil), mientras que el domingo 23 de agosto, será el turno de la destacada cantante argentina Fabiana Cantilo, figura fundamental del rock trasandino y responsable de una trayectoria que incluye algunos de los grandes clásicos de la música latinoamericana, además de la cumbia de Adrián, Deborah y Los Dados Negros.

    Entre los artistas y espectáculos confirmados se encuentran Claudio Narea, Kardo Freestyle Show; Isabella Serafini; Expreso Budapest; Osyan; Wurlitzer; Paillalén; Pilmakén; Nanihue; Con Panaderos y Guitarras; Mago Flip; Títeres Pelafustán; Banca Rota; Suspendidos; Funkyhole y Rompekadenas.

    Así, durante tres jornadas, TVN llevará a todo Chile “La Fiesta de la Longaniza” combinando su señal abierta y sus plataformas digitales con música, humor, cultura y tradiciones en torno a uno de los productos más emblemáticos de la Región de Ñuble.

    Más sobre:Fiesta de la LonganizaTVNMagazineMagazine Culto

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