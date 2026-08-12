Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico y cuánto recibe cada familia. Foto referencial de archivo

Desde este miércoles 12 de agosto se pueden revisar los resultados del Subsidio Eléctrico, donde las familias pueden conocer si se les asignó el aporte y el monto que recibirán, según integrantes del hogar.

La entrega corresponde a la quinta convocatoria que tuvo el beneficio, que recibió solicitudes hasta el pasado 5 de junio.

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico

Los resultados del Subsidio Eléctrico se pueden revisar en el sitio resultados.energia.gob.cl, donde se requiere ingresar mediante Clave Única.

Las familias beneficiarias contarán con un monto que se dividirá en 6 cuotas para complementar la cuenta de la electricidad desde julio a diciembre.

La cifra a facilitar por parte del subsidio dependerá de la cantidad de integrantes del hogar, de la siguiente manera:

Para un hogar con una persona el monto será de $17.346.

Entre dos y tres integrantes tendrán $22.548.

Cuatro personas o más contarán con $31.224.

Cabe recordar que el aporte se facilita al cumplir con los siguientes requisitos:

Encontrarse dentro del 40% de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares (RSH), o tener, al menos, una persona electrodependiente registrada.

Estar al día con el pago de la cuenta de la electricidad.