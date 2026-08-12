SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Fernando Zampedri aborda su ausencia en la revancha entre la UC y Estudiantes por la Copa Libertadores

    El Toro, autor del empate del cuadro estudiantil en La Plata, se perderá el partido de vuelta por acumulación de tarjetas amarillas.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Fernando Zampedri aborda su ausencia en la revancha entre la UC y Estudiantes por la Copa Libertadores. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Fernando Zampedri no estará en la revancha entre la UC y Estudiantes por los octavos de final de la Copa Libertadores. El delantero fue amonestado a los nueve minutos del primer tiempo por un pisotón sobre Santiago Núñez. El árbitro Raphael Claus le mostró tarjeta amarilla: fue la tercera del ariete en el certamen continental y, por sumatoria, queda ausente del partido de vuelta.

    En la banca del elenco pincharrata incluso pidieron que el juez revise la jugada en el VAR. Acusaban que era para expulsión directa. Sin embargo, esos reclamos fueron desestimados por el colegiado. Zampedri, de hecho, continuó jugando al límite y realizó un par de infracciones más. Ninguna, eso sí, merecedora de una nueva tarjeta.

    Como acostumbra, el Toro terminó siendo el salvador de Universidad Católica en La Plata. En el único remate al arco de los dirigidos por Daniel Garnero, superó a Fernando Muslera y convirtió el empate 1-1. Fue su cuarta conquista en la edición actual de la Libertadores.

    Zampedri celebra el empate de la UC ante Estudiantes. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Tras el partido, el atacante lamentó su ausencia en la revancha. La UC, de hecho, ya tenía otra serie de bajas importantes para la llave. Cristián Cuevas, también titular en Católica, tampoco estará por el mismo motivo. “Los jugadores que podíamos quedar suspendidos lo sabíamos, pero lamentablemente es así. Me toca a mí quedar afuera, pero confiamos en el equipo. Vamos a descansar hoy y mañana y ya el jueves empezaremos a mirar este partido, preparar la vuelta y que salga bien para nosotros”, señaló Zampedri tras el encuentro.

    Pese a su suspensión, el goleador histórico de la UC hizo una valoración positiva del resultado que consiguieron en Argentina. “Venimos con una ilusión muy grande y estamos muy contentos por eso”, dijo. “No hicimos un gran partido, pero nos llevamos un empate que es importante”, reconoció.

    “Nosotros hicimos nuestro partido, cerramos espacios, y nos manejaron la pelota, pero conseguimos el empate en el segundo tiempo”, añadió.

    Luego recordó la jugada de su anotación, la 167 con la camiseta cruzada. “Ya había probado anteriormente del costado. Lo había visto un poco adelantado (a Muslera), pero me salió alta. Sabía que desde dónde me quede, la primera pelota que me quedara, si era dentro del área o fuera del área, iba a patear. Y, bueno, las ganas de hacer el gol, la convicción, toca en un rival en la punta el pie, se desvía y entra arriba”, describió.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UCUniversidad CatólicaFernando ZampedriEstudiantesCopa Libertadores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Todas las horas del día”: Evelyn Erlij revela el invisible trabajo doméstico con escenas de arte en miniatura

    Defensor de la Niñez y proyecto de Responsabilidad Penal Adolescente: “Encerrar por encerrar no soluciona el problema en ningún aspecto”

    Comisión de Hacienda rechaza vetos supresivos sobre el derecho al olvido financiero y el pago a 30 días para las pymes

    Llega el nuevo Mike Fest con Los Tetas, Gufi, Estoy Bien, entre otros

    Matthei y Tohá advierten por agenda de seguridad sin diálogo y cuestionan medida de estado de excepción para barrios

    ¿Cuánto le hubiera costado a la economía chilena un feriado extra en septiembre?

    Lo más leído

    1.
    Liga de estrellas, bienestar familiar y opción de radicarse en EEUU: por qué Alexis Sánchez firma en el Montreal de la MLS

    Liga de estrellas, bienestar familiar y opción de radicarse en EEUU: por qué Alexis Sánchez firma en el Montreal de la MLS

    2.
    “Grosero error reglamentario”: la prensa internacional lapida a Piero Maza tras el papelón en la Copa Sudamericana

    “Grosero error reglamentario”: la prensa internacional lapida a Piero Maza tras el papelón en la Copa Sudamericana

    3.
    Médico de la federación italiana de tenis asegura que Carlos Alcaraz sufre depresión

    Médico de la federación italiana de tenis asegura que Carlos Alcaraz sufre depresión

    4.
    “Bicampeón con Chile; calidad excepcional”: la bienvenida de la MLS a Alexis Sánchez tras su fichaje en el Montreal

    “Bicampeón con Chile; calidad excepcional”: la bienvenida de la MLS a Alexis Sánchez tras su fichaje en el Montreal

    5.
    Lionel Messi evalúa el retiro del fútbol en sentida carta dedicada a su padre: “No sé cómo seguir”

    Lionel Messi evalúa el retiro del fútbol en sentida carta dedicada a su padre: “No sé cómo seguir”

    6.
    Leandro Paredes repasa el papelón de Piero Maza en la Copa Sudamericana

    Leandro Paredes repasa el papelón de Piero Maza en la Copa Sudamericana

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Deportivo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Deportivo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Aston Villa por la Supercopa de Europa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Aston Villa por la Supercopa de Europa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Como en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Como en TV y streaming

    Oposición toma control de comisión investigadora sobre gestión de Steinert y citación a exministra será prioridad
    Chile

    Oposición toma control de comisión investigadora sobre gestión de Steinert y citación a exministra será prioridad

    Jesús, el niño de 6 años que se convirtió en la primera víctima chilena del terremoto en Colombia

    El nuevo objetivo en la mira de los libertarios: que Chile corte relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua

    ¿Cuánto le hubiera costado a la economía chilena un feriado extra en septiembre?
    Negocios

    ¿Cuánto le hubiera costado a la economía chilena un feriado extra en septiembre?

    ¿Prioridades o discrecionalidad?

    Crisis laboral: más del 75% de los trabajadores está dispuesto a tomar un empleo temporal para complementar ingresos

    Tormentas eléctricas, viento, lluvia y nieve: revisa los sectores afectados en el norte de Chile
    Tendencias

    Tormentas eléctricas, viento, lluvia y nieve: revisa los sectores afectados en el norte de Chile

    Cuándo comienza la lluvia en la Región Metropolitana y qué esperar del evento de precipitaciones

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Manuel Mayo rompe el silencio por las polémicas en Azul Azul y su contrato de confidencialidad con Michael Clark
    El Deportivo

    Manuel Mayo rompe el silencio por las polémicas en Azul Azul y su contrato de confidencialidad con Michael Clark

    Con De la Peña: Milovan Kegevic anuncia plan para el tenis, pero Comisión Electoral cita a asamblea para reemplazarlo

    Con sus mejores goles: el emotivo video de Montreal para recibir a Alexis Sánchez en la MLS

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine
    Tecnología

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    “Todas las horas del día”: Evelyn Erlij revela el invisible trabajo doméstico con escenas de arte en miniatura
    Cultura y entretención

    “Todas las horas del día”: Evelyn Erlij revela el invisible trabajo doméstico con escenas de arte en miniatura

    Llega el nuevo Mike Fest con Los Tetas, Gufi, Estoy Bien, entre otros

    “Es importante recordar la alegría que surge de la literatura”: Barack Obama será podcaster literario

    Estudio global sitúa a Chile como uno de los países más satisfechos con su infraestructura nacional
    Mundo

    Estudio global sitúa a Chile como uno de los países más satisfechos con su infraestructura nacional

    Terremoto en Colombia: autoridades locales cifran en más de 240 los fallecidos por el sismo 7,4

    Marco Rubio augura que Cuba avanzará hacia un futuro “muy diferente” antes de que finalice el mandato de Trump

    Cazuela de cerdo
    Paula

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?