Fernando Zampedri aborda su ausencia en la revancha entre la UC y Estudiantes por la Copa Libertadores.

Fernando Zampedri no estará en la revancha entre la UC y Estudiantes por los octavos de final de la Copa Libertadores. El delantero fue amonestado a los nueve minutos del primer tiempo por un pisotón sobre Santiago Núñez. El árbitro Raphael Claus le mostró tarjeta amarilla: fue la tercera del ariete en el certamen continental y, por sumatoria, queda ausente del partido de vuelta.

En la banca del elenco pincharrata incluso pidieron que el juez revise la jugada en el VAR. Acusaban que era para expulsión directa. Sin embargo, esos reclamos fueron desestimados por el colegiado. Zampedri, de hecho, continuó jugando al límite y realizó un par de infracciones más. Ninguna, eso sí, merecedora de una nueva tarjeta.

Como acostumbra, el Toro terminó siendo el salvador de Universidad Católica en La Plata. En el único remate al arco de los dirigidos por Daniel Garnero, superó a Fernando Muslera y convirtió el empate 1-1. Fue su cuarta conquista en la edición actual de la Libertadores.

Zampedri celebra el empate de la UC ante Estudiantes. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

Tras el partido, el atacante lamentó su ausencia en la revancha. La UC, de hecho, ya tenía otra serie de bajas importantes para la llave. Cristián Cuevas, también titular en Católica, tampoco estará por el mismo motivo. “Los jugadores que podíamos quedar suspendidos lo sabíamos, pero lamentablemente es así. Me toca a mí quedar afuera, pero confiamos en el equipo. Vamos a descansar hoy y mañana y ya el jueves empezaremos a mirar este partido, preparar la vuelta y que salga bien para nosotros”, señaló Zampedri tras el encuentro.

Pese a su suspensión, el goleador histórico de la UC hizo una valoración positiva del resultado que consiguieron en Argentina. “Venimos con una ilusión muy grande y estamos muy contentos por eso”, dijo. “No hicimos un gran partido, pero nos llevamos un empate que es importante”, reconoció.

“Nosotros hicimos nuestro partido, cerramos espacios, y nos manejaron la pelota, pero conseguimos el empate en el segundo tiempo”, añadió.

Luego recordó la jugada de su anotación, la 167 con la camiseta cruzada. “Ya había probado anteriormente del costado. Lo había visto un poco adelantado (a Muslera), pero me salió alta. Sabía que desde dónde me quede, la primera pelota que me quedara, si era dentro del área o fuera del área, iba a patear. Y, bueno, las ganas de hacer el gol, la convicción, toca en un rival en la punta el pie, se desvía y entra arriba”, describió.