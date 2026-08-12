La Yein Fonda sorprende y anuncia que no se realizará en 2026

La Yein Fonda, uno de los hitos clásicos de las Fiestas Patrias organizado por el grupo Los Tres, no se realizará en 2026, temporada en que cumplía 30 años.

La noticia fue comunicada en las redes sociales oficiales del evento. “Lamentablemente, este año no podremos realizar nuestra querida Yein Fonda debido a motivos de fuerza mayor que nos impiden llevarla a cabo”.

En la instancia no se revelaron mayores detalles respecto a los motivos detrás de la suspensión. “Agradecemos sinceramente a todas las personas que esperaban con entusiasmo esta celebración y, especialmente, a quienes nos han acompañado y apoyado en años anteriores”.

Surgida en 1996, por el empuje de Los Tres, la Yein Fonda se consolidó como uno de los espacios clásicos de las Fiestas Patrias. Desde su primera ubicación en Ñuñoa, rotó por varios sitios y con los años tuvo presentaciones de variados artistas, clásicos de la cueca como Pepe Fuentes, María Esther Zamora, a Los Bunkers, Gepe, Los Jaivas, entre muchos otros.