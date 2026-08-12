Otro gesto desesperado de Infantino: en México advierten sobre la propuesta para que los aztecas se unan a Conmebol

La situación de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, pende de un hilo. En esa batalla entre detractores y federaciones afines, el principal directivo se mueve rápidamente para aunar apoyos en su reelección.

En ese escenario, el suizo-italiano ya ofreció a Marruecos albergar la final del Mundial 2030, el mismo que coorganiza con España y Portugal. Asimismo, el mandamás se comunicó con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, su amigo personal, quien comprometió un pleno respaldo.

Pero el timonel va por más. De acuerdo con información generada en México, la federación local, la FMF, recibió una propuesta de Gianni Infantino para que el país azteca saliera de la Concacaf y así unirse a la Conmebol.

Una propuesta que no sería gratis, ya que estaría condicionada a que los norteamericanos le garanticen su voto en la próxima elección presidencial de la FIFA, el 18 de marzo próximo.

La información fue revelada por el periodista local Martín del Palacio, quien aseguró que el apoyo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) es uno de los pilares para que Infantino continúe al frente del órgano rector del fútbol mundial.

Frente a este contexto, se hace más evidente el gran quiebre entre la FMF y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol; estamento que se alineó con la UEFA y la del fútbol de Asia tras comunicar su férrea resistencia a los intentos de Infantino de privatizar la gestión de los mundiales a partir de la edición de 2030.

Los aztecas ya manifestaron su respaldo a Gianni Infantino, pese a que la gestión del presidente quedó muy cuestionada, a solo siete meses de las elecciones, después de la insistencia del directivo en negociar los derechos de las próximas versiones de la Copa del Mundo.

Pese a la radical postura, estos mensajes han sido calificados como más bien relativos de parte de la comunidad futbolística, especialmente después de que tres confederaciones cuestionaran de manera contundente la posición del timonel.

No tan rápido

Pese a la seriedad de la propuesta, el cambio de confederación no es una tarea sencilla, ya que requiere de la aprobación de diferentes estamentos, al margen de una serie de cambios logísticos para consagrar el cambio.

Una circunstancia que los aztecas de ninguna manera descartan, opción que se daría única y exclusivamente si el actual mandatario se mantiene en el cargo. Unirse a Conmebol redundaría en un beneficio directo para la selección de México en el plano deportivo, ya que se enfrentaría con regularidad a potencias mundiales como Brasil Argentina, Brasil o Uruguay; una manera de dar mayor roce y crecimiento futbolístico a la escuadra nacional.

Sin embargo, el principal obstáculo radica en la logística de esta mutación. Viajes mucho más largos, situación que encarece el plano físico y económico. Al margen de la Tri se sumaría la participación de los mexicanos en las versiones de Copa Libertadores y Sudamericana.

Incluso, la FMF tendría que negociar los compromisos de patrocinio vigentes de su equipo nacional, que juega con regularidad en Estados Unidos. Mercado clave donde millones de mexicanos llenan los estadios.