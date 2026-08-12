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    El Deportivo

    “En el juego con pelota quedamos un poco al debe”: el balance de las Diablas tras jugar el último amistoso previo al Mundial

    Este miércoles la selección nacional se midió contra Inglaterra, registrando un empate sin goles. Este sábado se estrenan en la Copa ante Países Bajos.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Barbara Gaete

    Las Diablas dieron por finalizada su preparación para el Mundial de Hockey Césped de Países Bajos y Bélgica 2026 este miércoles después de enfrentar al combinado de Inglaterra en el último partido amistoso previo al debut de este sábado.

    Las chilenas acabaron igualando 0-0 en el amistoso, donde las seleccionadas lograron mejorar algunos puntos pendientes de los duelos anteriores, tal como lo reconoció Denis Rojas.

    Pudimos mejorar en todos los objetivos que nos habíamos propuesto, del primero al último. Crecimos en la defensa, que era un objetivo muy importante sobre todo para el debut y culminar así con Inglaterra es algo muy positivo. Obviamente que a las Diablas les encanta crecer y sentimos que en el juego con pelota quedamos un poco al debe, pero sí mejoramos muchas cosas que estábamos siendo negligentes con nosotras, pero que hoy día dimos un paso importante”, señaló tras el enfrentamiento.

    Además, reconoció que ha habido una evolución desde el primer amistoso contra China, pues en ese entonces “había muchas emociones. Ya estamos una semana instaladas acá y eso nos da la solidez de ir creciendo, ir agarrando ritmo que era muy importante, porque en Santiago con el clima y todo tuvimos que bajar un poco la carga, pero creo que terminamos este tercer partido con confianza, con cohesión de equipo. Es muy importante para nosotras”, afirmó.

    Sobre el debut contra Países Bajos del sábado, reconoció que “es algo muy emocionante. A todo jugador le gustaría jugar ese partido, sobre todo aquí en Holanda, así que estamos muy emocionadas. También un poco es como recordar un hito que tuvimos hace cuatro años, pero es un proceso distinto. El equipo está muy bien. Se siente la emoción, así que se vienen buenas cosas”.

    Así mismo, reconoció que a nivel personal, el estar de regreso en un Mundial “ha sido medio reflexivo. Volver a estar en la cancha donde hicimos historia. Ahora venimos con un objetivo diferente, pero es muy parecido. Muy contenta, disfrutando el día a día. Estas cosas pasan muy rápido, así que estoy disfrutando con el equipo y también saber que estamos viviendo algo que es la elite para nosotras”.

    Por su parte, Fernanda Villagrán apuntó que el partido contra Inglaterra sirvió para “corregir varias cosas de los partidos anteriores que teníamos pendientes. Estamos ya preparadas para lo que se viene. Vimos hartos videos y replanteamos nuestra estrategia. Estamos preparadas para un partido duro”.

    “Estamos felices y emocionadas de estar aquí. Jugar contra el campeón del mundo es lo que cualquier deportista quiere, a pesar de que sea un partido durísimo. Es una alegría tremenda y vamos a luchar para representar a Chile con todo bajo ese contexto”, cerró.

    El partido entre Chile y Países Bajos está programado para este sábado 15 de agosto a partir de las 10.00 horas de Chile.

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