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    Lionel Messi evalúa el retiro del fútbol en sentida carta dedicada a su padre: “No sé cómo seguir”

    El futbolista del Inter Miami publicó un mensaje en sus redes sociales en la que se despide de su progenitor.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Lionel Messi junto a su padre, Jorge.

    Este sábado Lionel Messi enfrentó un triste momento Jorge Messi, su padre, falleció después de enfrentar problemas de salud.

    Ahora, el jugador del Inter Miami compartió una sentida carta de despedida en la que señala que evalúa el retiro de la actividad profesional.

    Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, comenzó señalando en el mensaje.

    Allí también da cuenta del impacto que tuvo el estado de salud de su padre en la previa del Mundial de Norteamérica 2026. “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar”, mencionó.

    “Cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, continuó.

    “Cuando llegué, creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabes cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo”, reveló.

    “Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabes. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

    Más adelante, pone en duda su continuidad en el fútbol. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”, plantea.

    Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, complementó.

    Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías”, añadió.

    “Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo”, cerró Lionel Messi.

    Tras la publicación, amigos, hinchas y compañeros de trabajo dieron muestras de apoyo al argentino por el momento que pasa, entre ellos Cristiano Ronaldo. “Un abrazo enorme para vos y los tuyos en este duro momento. Mucha fuerza”, escribió el luso.

    A su vez, David Beckham, remarcó que “estamos con vos y tu familia, Leo. Siempre”.

    Incluso el club Barcelona sumó palabras. “Mucha fuerza, Leo”, comentaron.

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