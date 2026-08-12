Leandro Paredes repasa el papelón de Piero Maza en la Copa Sudamericana

Una situación insólita se dio en el partido en el que Boca Juniors se impuso por 3-1 a Recoleta de Paraguay por la Copa Sudamericana. El equipo argentino comenzó el partido realizando el saque inicial tanto en el primer como en el segundo tiempo bajo las órdenes del árbitro Piero Maza.

Una vez finalizado el encuentro, Leandro Paredes tomó la palabra para dar cuenta de lo que sucedió dentro de la cancha y del diálogo que sostuvo con el juez chileno, pues los jugadores se dieron cuenta del fallo pero siguieron adelante tras la instrucción del juez central.

Consultado sobre si los jugadores se dieron cuenta de la situación, Paredes señaló que “sí. El árbitro dijo que sacaba Boca y sacamos”, explicó el capitán xeneize en diálogo con ESPN.

"EL ÁRBITRO DIJO QUE SACABA BOCA Y SACAMOS", Leandro Paredes habló sobre los dos saques del medio del Xeneize ante Recoleta. pic.twitter.com/4VYisq3cbP — SportsCenter (@SC_ESPN) August 12, 2026

Luego, Paredes comentó sobre el partido que a pesar de lo abultado del triunfo, el marcador pudo ser mayor. “En líneas generales hicimos el partido que queríamos. Nos encontramos con un gol en una llegada sola de ellos, pero después manejamos el partido desde el primer minuto, tuvimos muchísimas ocasiones y creo que el resultado, si bien es favorable para nosotros, podría haber sido más amplio”, sostuvo.

“Creo que el cambio de mentalidad que nos inculcó el Vasco desde que llegó, la idea de juego, jugar a lo que queremos, proponer todo el tiempo y ser protagonistas, lo venimos haciendo muy bien. Obviamente, de menor a mayor, tenemos mucho por mejorar, pero vamos por un buen camino”, continuó.

Las dos oportunidades en las que Boca Juniors sacó del medio

En el partido, quedó claro que fue el cuadro argentino el que ejecutó en dos ocasiones el saque desde el centro de la cancha. En ambas oportunidades el encargado de mover el balón fue Miguel Merentiel quien tocó hacia atrás para Leandro Paredes para continuar con la elaboración de la jugada.

Algo que viene a romper lo establecido en la Ley 8 de la IFAB que refiere al inicio y reinicio del juego. Este punto establece que el árbitro realiza un sorteo antes del comienzo del partido. El equipo que gana el sorteo elige qué arco atacar en el primer tiempo o bien realizar el saque inicial.

Si bien el hecho de que Boca Juniors haya hecho los dos saques iniciales no implica una sanción deportiva inmediata para el equipo, la responsabilidad de aquello recae directamente en el árbitro y a su equipo de asistentes.

En el momento que esto ocurre, la situación pasa a ser un fallo arbitral, por lo que esta acción podría derivar en alguna sanción por parte de la Conmebol hacia el réferi chileno.