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    Nacional

    Encuentran a mujer fallecida en su domicilio en Recoleta: presentaba heridas cortopunzantes

    Su pareja dio aviso a Carabineros, tras encontrarla fallecida en una de las habitaciones del inmueble.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Una mujer fue fue encontrada sin vida durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Recoleta.

    La mujer, fue encontrada al interior del departamento en donde vivía con lesiones cortopunzantes.

    De acuerdo a lo que informó el inspector Raúl Zúñiga de la Brigada de Homicidios Centro Norte, “su pareja, con el cual convivía en la comuna Recoleta, la habría hallado fallecida al interior de una de las habitaciones del inmueble en el que estos convivían. Dando aviso a Carabineros que, una vez en el lugar, se percata de una lesión cortante que mantendría la mujer en la cara anterolateral de la pierna derecha”.

    Respecto a la posible participación de terceros, el funcionario apuntó que “de momento, estamos trabajando en ello, a la espera del examen externo médico-criminalista que pueda determinar o descartar esta participación de terceros”.

    En cuanto al conviviente, informó que este se encuentra en calidad de testigo mientras se realizan las diligencias para esclarecer los hechos.

    Asimismo, respecto a posibles hechos de violencia intrafamiliar, el funcionario de la PDI sostuvo que “hasta el momento, no mantenemos mayor detalle de ello, ya que nos encontramos individualizando, en primera instancia, a la fallecida, para determinar si esta mantendría o no algún tipo de denuncia sobre este hecho”.

    Más sobre:RecoletaMujerFallecidaPDIPolicial

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