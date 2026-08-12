Inflación en Estados Unidos se moderó en julio y resta presión a una nueva alza de tasas de la Fed

La inflación en Estados Unidos se moderó en julio, en un dato que podría restarle urgencia a una inminente alza de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), uno de los indicadores que integra el panel de seguimiento de inflación de la Fed, subió 0,1% en julio en términos desestacionalizados, tras caer 0,4% en junio, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS).

Con este resultado, la inflación acumulada en doce meses llegó a 3,4%, por debajo del 3,5% registrado hasta junio, mientras que la subyacente bajó a 2,5% desde 2,6% en el mismo lapso.

Al excluir alimentos y energía, el IPC subyacente avanzó 0,2%, después de no registrar variación el mes anterior.

Todos los registros estuvieron en línea con las proyecciones de los expertos.

Según el detalle publicado por la BLS, el índice de vivienda subió 0,1% en julio y explicó cerca de dos tercios del alza mensual del índice general.

El de alimentos también avanzó 0,1%, impulsado por un alza de 0,3% en alimentos fuera del hogar. En sentido contrario, el índice de energía cayó 1,5% en el mes, aunque acumula un alza de 14,7% en doce meses.

Dentro del IPC subyacente, subieron los índices de salud, tarifas aéreas, comunicaciones, educación y recreación. El de seguros para vehículos motorizados fue uno de los que retrocedió en julio.

Aunque los niveles se mantienen bien por sobre la meta de 2% que fija la Fed, los moderados registros mensuales, junto con niveles similares en junio, muestran que el repunte impulsado por la energía a comienzos de año está cediendo.