“Estas reglas hay que cumplirlas”: Kast entrega mensaje a alumnos tras publicación de Ley Escuelas Protegidas

Hasta la escuela Nueva Zelandia en Independencia llegó el Presidente José Antonio Kast este miércoles para encabezar la actividad de publicación de la Ley Escuelas Protegidas.

Desde allá celebró el avance de la normativa enfocada en prevenir la violencia, resguardar la seguridad y fortalecer la autoridad pedagógica en las escuelas.

Asimismo, dedicó unos minutos para explicarle a los estudiantes presentes en el hito de que se trata la norma.

“Esta ley nos ayuda a mejorar la convivencia. Nos ayuda a llegar a un lugar seguro. También nos enseña lo más importante, que en la escuela llegamos a aprender”, partió señalando el mandatario.

En esa línea, continuó: “Uno tiene que tener ciertas normas de conducta, para no pasar a llevar a nadie, para hacer las cosas bien. Estas reglas hay que cumplirlas”.

Luego, sostuvo que como estudiantes no deberían tener problemas con mostrar lo que hay dentro de su mochila, si es que les solicitan una revisión.

“De repente, alguien podría estar muy enojado y traer algo que no sea para los estudios. Eso no es aceptable y eso requiere una sanción”, dijo.

“Entonces, uno, cuando llega a una escuela, que es como su casa, no hay problema en que uno pueda mostrar las cosas que trae a una persona de confianza, puede ser un inspector, un asistente, un profesor, depende de la escuela, pero ustedes van a tener normas internas”, agregó.

“Este es el reglamento de convivencia escolar, y cuando los padres lo firman a inicio de año, se comprometen a que los alumnos sigan las reglas de la escuela”, cerró.