Los Angeles Lakers cambian de dueño en la mayor operación en la historia del deporte

Un grupo liderado por el inversionista Joshua Kushner y el exdirector ejecutivo de Disney, Bob Iger, acordó la compra del control de Los Angeles Lakers en una transacción que valoriza a la franquicia en torno a US$ 12.500 millones, la cifra más alta pagada por un equipo deportivo.

El vendedor es el empresario Mark Walter, quien había asumido como propietario mayoritario menos de un año antes. La operación fue reportada este miércoles por The Wall Street Journal y ESPN, sobre la base de personas conocedoras del acuerdo.

El precio super la valorización de US$ 10.000 millones con la que Walter adquirió el club a la familia Buss en 2025, un monto que en ese momento constituyó el récord del mercado y que a su vez superó los US$ 6.100 millones pagados meses antes por Boston Celtics.

La compra de Walter fue aprobada de manera unánime por la NBA en octubre pasado, con la condición de que Jeanie Buss, hija del histórico dueño Jerry Buss, mantuviera el rol de gobernadora controladora del equipo por un plazo mínimo de cinco años.

La familia Buss, propietaria desde 1979, conservó una participación minoritaria.

Kushner, de 41 años, fundó y dirige el fondo de capital de riesgo Thrive Capital y es cofundador y vicepresidente de la aseguradora Oscar Health. Iger, de 75 años, dejó este año la conducción de Disney tras su segundo período en el cargo y actúa como asesor de Thrive Capital.

Joshua Kushner es además hermano de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ambos son herederos además de Charles Kushner, un desarrollador inmobiliario y exembajador de Estados Unidos.

Ambos participaban en el proceso de expansión de la liga hacia Las Vegas antes de redirigir su oferta hacia el club angelino, según ESPN.

De acuerdo a los medios estadounidenses, los compradores se declararon “profundamente honrados” por la posibilidad de administrar la franquicia y comprometieron una gestión de largo plazo orientada a competir al máximo nivel, junto con expresar respeto por el trabajo de Jerry y Jeanie Buss.

Según un ranking de Forbes de 2025, los Lakers era segunda franquicia más valiosa de la NBA, con un valor de unos US$10.000 millones, por detrás de los Golden State Warriors (US$11 000 millones) y por delante de los New York Knicks (US$9.750 millones).

Esta es la segunda gran venta de una franquicia deportiva en Estados Unidos en los últimos meses, luego que en julio el multimillonario indio Vinod Khosla adquiriera los Seattle Seahawks del fútbol americano, por US$9,6 mil millones al fondo de fidecomiso manejado por la familia del cofundador de Microsoft, Paul Allen, fallecido en 2018.