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    “Es importante recordar la alegría que surge de la literatura”: Barack Obama será podcaster literario

    Reconocido por sus influyentes listas anuales de recomendaciones —donde ha incluido al chileno Benjamín Labatut—, el exmandatario estrenará un pódcast de seis episodios para conversar junto a invitados sobre clásicos contemporáneos.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    “Es importante recordar la alegría que surge de la literatura”: Barack Obama será podcaster literario

    Si hay una afición que tiene Barack Hussein Obama (65) es la lectura. Quien fuera el 44.ºpresidente de los Estados Unidos cada año recomienda en sus redes sociales las lecturas que lo han fascinado de la temporada, convirtiéndose en una especie de influencer literario. En rigor, es algo que suele hacer dos veces cada año, puesto que comparte un listado en el verano boreal y otro, al final de los 365 días.

    Hoy, Obama ha ido un paso más allá del posteo en sus redes y ha anunciado que en septiembre próximo comenzará un podcast en el que hablará de libros. Se llamará A Great Book With Barack Obama (“Un gran libro con Barack Obama”), fue anunciado el pasado lunes por Audible y Higher Ground, la empresa de medios del expresidente y la ex primera dama Michelle Obama.

    En su primera temporada, tendrá seis episodios donde comentará seis libros. “Los grandes libros siempre me han ayudado a comprender quién soy y en qué creo”, afirmó Obama en un comunicado. “Los seis libros presentados en esta serie me han acompañado a lo largo de mi vida, y cada uno tiene algo que enseñarnos sobre la experiencia humana”.

    El exmandatario demócrata no estará solo en cada episodio, sino que comentará cada libro junto a un invitado. “Para explorar por qué resuenan, cómo pueden moldear la comprensión de nosotros mismos y de los demás, y por qué la literatura importa hoy más que nunca”; añadió en su comunicado. “Espero que los oyentes se sientan inspirados a descubrir o redescubrir libros que cambien la forma en que se ven a sí mismos y al mundo”.

    De hecho, en otra publicación en sus redes, Obama señaló sobre el hábito de leer: “En un momento en que cada vez menos personas pueden sentarse a leer un libro, es importante recordar la alegría y el poder que surgen de la lectura”.

    PAUL ELLIS

    ¿Cuáles son los títulos que Obama revisitará? Básicamente autoras y autores de Estados Unidos y un inglés, más bien clásicos: La próxima vez el fuego, de James Baldwin; La canción de Salomón, de Toni Morrison (Premio Nobel de Literatura 1993); Todos los hermosos caballos, de Cormac McCarthy; Gilead, de Marilynne Robinson; Todos los hombres del rey, de Robert Penn Warren; y El topo, de John le Carré.

    Aún no se han anunciado los invitados del podcast, a quienes un comunicado de prensa definió como “seis de los pensadores, escritores y artistas más fascinantes de nuestro tiempo”.

    A lo largo del tiempo, Obama ha mostrado predilección justamente por algunos de esos autores. En 2012, entregó a Toni Morrison la Medalla Presidencial de la Libertad. Ese mismo año, Robinson fue galardonada con la Medalla Nacional de las Humanidades. En 2017, Obama calificó a Robinson de “buena amiga” y que su escritura lo ayudó a sentirse más conectado con la gente que conoció durante la campaña electoral. “Leer ficción ejercita esos músculos”, declaró a The New York Times.

    09 Noviembre 2023 Entrevista a Benjamin Labatut, escritor. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Labatut, el chileno favorito

    Entre los autores que Obama ha destacado a lo largo de los años hay un chileno. Se trata de Benjamín Labatut. Obama lo mencionó en su lista del verano boreal 2021 con su libro inclasificable Un verdor terrible (Anagrama, 2020). Traducido al inglés como When we cease to understand the world y publicado por la editorial inglesa Pushkin Press. En aquella oportunidad, fue el único escritor latino en la lista. Eso sí, sin explayarse sobre las razones que lo llevaron a incluirlo.

    Además de Labatut, Obama también destacó a otros dos no estadounidenses: el Premio Nobel de origen japonés Kazuo Ishiguro y al francés David Diop, de quienes Klara and the sun y At night all blood is black, respectivamente.

    En 2023, Obama volvió a destacar al chileno con su notable novela MANIAC (Anagrama), que en inglés se titula The MANIAC. “Aquí están los libros que he disfrutado leyendo. Si está buscando un libro nuevo durante las vacaciones, pruebe uno de ellos. Y si puede, compre en una librería independiente o consúltelos en su biblioteca local”, señaló el exmandatario al momento de compartir el listado.

    Como sabemos, actualmente Labatut es el escritor chileno más reconocido en el mundo, finalista del Booker Prize y del National Book Award. Sin embargo, esta clase de reconocimientos -y de cualquier especie- Labatut los toma con cierta distancia. Así lo comentó en entrevista con Culto.

    La literatura no tiene que ver con el reconocimiento, sino con el descubrimiento. Escribir sirve para dar vueltas alrededor de una epifanía que puede no ser tuya, que tal vez nunca logres alcanzar, y que probablemente jamás entiendas, pero que te puede dar acceso a una visión mayor, o llevarte de vuelta al mundo de la niñez, donde todo está imbuido de magia y horror. El éxito es muy agradable, es bueno saber que te leen, pero nada de eso te va a mostrar al Odradek en el último peldaño de la escalera. Y los libros son para eso. Para conocer lo invisible”.

    Lee también:

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