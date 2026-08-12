Manuel Mayo rompe el silencio por las polémicas en Azul Azul y su contrato de confidencialidad con Michael Clark.

Manuel Mayo aborda la crisis de la U. El gerente deportivo de Universidad de Chile respondió por las controversias que han rodeado a Azul Azul, entre ellas el contrato de confidencialidad que firmó con Michael Clark, expresidente de la concesionaria, quien está siendo procesado por el caso Sartor.

“Entiendo que trascendió esa información. Cuando me tocó asumir este cargo, el expresidente del club (Clark) me pidió firmar ese acuerdo. Pude averiguar en esa época que es muy normal en el ámbito porque se puede guardar información sensible. Ustedes mismos me suelen preguntar quién va a llegar. Lo vi como algo normal para cuidar información. Era un acuerdo muy genérico, estándar, no específico. Mi contrato también tiene esa cláusula. No hay más que eso”, explicó.

“Amo este club. La gente no lo sabe, pero me he desvivido y nadie me regaló estar en este cargo. La gente que está aquí conoce la trayectoria. Sufrimos cuando no estamos bien y nos alegramos al ganar. Vivimos en el CDA y trabajamos para eso”, añadió.

Claro que Mayo reconoció que las situaciones que han aparecido golpean al equipo estudiantil. “Todo lo que aparece nos afecta. No queremos ver a nuestro club envuelto en cosas extradeportivas. Tenemos que cuidar al plantel para que se dedique a competir como lo está haciendo”, agregó.

Sobre sus vínculos contractuales, aseguró todo fue en trato directamente con Clark. “Lo que firmé lo firmé con el presidente del club, acá. No tengo conocimiento de otros contratos. Nadie externo al club me ha asesorado”, dijo.

Finalmente, Mayo aseguró que nunca ha recibido presiones externas en su cargo. “Las decisiones deportivas se toman desde la gerencia deportiva. A mí no me corresponde ver el tema económico, se ve con la otra gerencia. Pero lo deportivo lo vemos con el entrenador de turno. Así ha sido hasta ahora”, cerró.

Manuel Mayo. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Los refuerzos y salidas

En materia deportiva, Mayo se refirió al trabajo con Fernando Gago y aseguró que la dirigencia todavía busca incorporar a un nuevo jugador. “Hemos trabajado muy bien con Fernando. Espero que podamos sumar a uno más antes de mañana”, señaló.

El gerente también habló de los fichajes caídos durante el mercado. “Si tuviera que responder por cada jugador con el que hablamos, es complejo. Uno tiene conversaciones. Ya tenemos dos refuerzos y esperamos tener un tercero. Espero que podamos cumplir con todo lo que ha pedido el entrenador”, explicó.

Por otro lado, se refirió a las negociaciones con Igor Lichnovsky. Mayo confirmó que ha mantenido conversaciones con el defensor y que espera concretar su retorno. “Tengo una buena relación con Igor, hemos hablado sobre cuándo se dará su regreso, ojalá que se logre lo antes posible”, indicó.

Mayo también abordó posibles salidas. Sobre Agustín Arce y Franco Calderón aseguró que hasta ahora no existen propuestas. “Tendría que definir qué es una oferta... de esos jugadores no ha llegado nada concreto. Nos han preguntado por Agustín desde el extranjero, hemos contestado, pero les decimos que hagan una oferta formal. Lo mismo con Franco”, sostuvo.

En el caso de Lucas Barrera, confirmó contactos desde Argentina, pero descartó su partida. “Por Barrera llamaron preguntando por préstamos con cargo. No vamos a hacer algo así por la importancia que tiene para el equipo”, afirmó.