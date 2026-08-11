“Vamos a terminar todos manchados”: Marcelo Díaz revela su advertencia por Michael Clark y el escándalo que golpea a la U

Marcelo Díaz vuelve a sacar la voz. El volante se refirió a la situación institucional que atraviesa Universidad de Chile y la administración de Azul Azul, en medio del caso Sartor y el escenario judicial que involucra a Michael Clark. “Esto no viene de ahora, viene del año pasado. Después de la Copa Sudamericana tuvimos un bajón y empezaron a salir a la luz las cosas que se conocen hoy. Nosotros no teníamos idea, yo no tenía idea”, afirmó al medio Balong.

El mediocampista reconoció que el escenario externo ha acompañado al equipo durante los últimos meses. “Muchas veces es difícil abstraerse, con Gustavo (Álvarez) y Fernando (Gago) lo hemos logrado. Pero de arriba, dentro del club, está la cagada. Pero yo hago la diferencia”, sostuvo.

El volante explicó que sus cuestionamientos apuntan a la conducción y no al funcionamiento cotidiano en el CDA. “En el club está todo bien, hay gente que se saca la cresta porque todo funcione. Hablo de los administrativos. De repente se pasa por alto, pero no somos solo 11 jugadores que salimos a la cancha. Hay gente que mantiene el club vivo y hay que darles valor. A las tías que nos dan desayuno y el almuerzo, a la secretaria que está hace 20 años. Y así muchas personas más que hacen que el club funcione bien, pero en el otro lado está la cagada”, dijo.

En ese contexto, Díaz también abordó el video que protagonizó junto a Clark el día de la despedida del directivo, semanas antes de su formalización. “Yo hago una autocrítica. Está claro que ese registro no tuvo que haber salido. Es un tema comunicacional, pero lo que pasa en el club se debe quedar en el club. Mis palabras se entienden de otra forma”, señaló.

“A la gente de la U que me enjuicia por mis palabras les pido disculpas. No lo hice con la intención de perjudicar. Soy una persona que se desvive por la U. Capaz que la cagué, sí. Esa es la autocrítica, pero el fundamento, a lo que iba, es que el club funciona”, agregó.

Díaz reconoció además que las críticas lo han afectado. “Me genera rabia, tristeza y pena. Pero me genera tranquilidad que las críticas me caen a mí y no a mis compañeros. Llevo la jineta, soy el capitán, entonces prefiero morir primero yo al ver lo que está pasando”, enfatizó.

Sobre la situación judicial, el mediocampista aseguró que el plantel tampoco maneja los antecedentes. “Me afecta muchísimo ver que el club está en tribunales. Hay cosas que yo realmente no sabía. Veo que salen a la luz y es feo. Nosotros no tenemos acceso a la información real. Vamos a trabajar y listo. Lo que vemos que aparece nos hace pensar que es una película mala”, indicó.

Michael Clark y Marcelo Díaz. Foto: @udechile

Su relación con Clark

Díaz también repasó las circunstancias de su retorno a la U. “No volví antes a la U porque en ese momento no me querían. En ese momento estaba Cristian Aubert, el Polaco (Rodrigo Goldberg) y Sergio (Vargas). Después llegó Clark. Yo siempre quise volver, estar en las buenas y en las malas con la U. Cuando se estaban yendo al descenso, cuando hubo horrendos momentos, siempre quise estar. Necesitaba traer de vuelta la identidad que se había perdido. Se dio cuando se tuvo que dar”, explicó.

El volante apuntó a Manuel Mayo como una de las personas que impulsó su regreso. “Manu, a quien respeto mucho y le tengo aprecio, fue quien peleó para que yo volviera a la U. Clark no me quería. Cuando estuvo de frente conmigo me dijo que le tapé la boca. Es obvio que alguien, no sé quién, le habló mal de mí”, reveló.

“Él era la cara visible, pero hoy es obvio que no tomaba las decisiones. No sé quién no me quería”, lanzó. “De repente uno no sabe dónde está parado. Tienes un jefe, con quien hablas las cosas, pero al final no es quien toma las decisiones. Pasó en mi caso y pasó con Eduardo (Vargas)”, añadió.

Finalmente, Díaz reveló que durante 2025 planteó que Clark debía abandonar la presidencia de Azul Azul ante los antecedentes que comenzaban a conocerse. “Me pongo del lado de los hinchas y a mí no me gusta ver el club así. Cuando esto empieza a salir el año pasado, yo les dije internamente que Clark tiene que dejar de ser el presidente, por lo que se venía. Iba a ser feo y les dije que vamos a terminar todos manchados. El tiempo me dio la razón. Al final caigo yo como uno de los apuntados, pero siempre queriendo lo mejor para el club”, cerró.