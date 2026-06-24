Michael Clark rompe el silencio por el caso Sartor y la compra de Azul Azul: “Sé quién soy, sé lo que he hecho”

Michael Clark saca la voz. El expresidente de Azul Azul acudió durante la mañana de este miércoles a la Fiscalía Oriente para declarar en el marco de la investigación por el caso Sartor y la compra de acciones de la concesionaria que administra la U.

El ingeniero comercial aseguró que había postergado su aparición pública porque no quería anticipar a su comparecencia. “La verdad es que yo estaba esperando este tiempo, esta oportunidad de poder venir a declarar. Estoy tranquilo”, dijo.

Luego reiteró la posición que ha exhibido desde el inicio de la investigación, alegando su inocencia. “Sé perfectamente quién soy, sé lo que he hecho y, lo más importante, sé lo que no he hecho. Estoy contento de tener esta oportunidad, de poder venir a contar mi verdad, de poder venir a aclarar muchas cosas que se han dicho que no corresponden a la verdad”, señaló.

“Soy una persona reservada y creo que antes de hablar con la prensa o antes de hablar con nadie, hay que hablar con la Fiscalía, que es lo que corresponde. Así que en eso estamos hoy día”, añadió.

Michael Clark. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

La posición de la U

En Universidad de Chile han vivido de lleno las consecuencias de la investigación por el caso Sartor. Actualmente, el Ministerio Público indaga eventuales delitos vinculados a la entrega de información falsa al regulador, negociación incompatible y administración desleal de fondos y una de las aristas apunta a la adquisición de Azul Azul por parte de Clark a través de la sociedad Antumalal, sin la realización de una oferta pública de adquisición de acciones.

Hace algunas semanas se allanó el Centro Deportivo Azul. Pese a esto, la actual presidenta de la concesionaria, Cecilia Pérez, ha intentado bajarle el perfil al asunto. “Como directorio, y también como presidenta, tengo la convicción que debo cuidar y proteger al club. A cada uno de los integrantes. Universidad de Chile no es parte de ninguno de los juicios que se ventilan en distintas sedes judiciales, administrativas y constitucionales. Lo que vamos a hacer es colaborar con los procedimientos. Pese a lo invasivo, me hubiese gustado que me avisaran las autoridades del Ministerio Público. Yo encantada les habría llevado cada uno de los documentos”, dijo.

Claro que tampoco ha ocultado su cercanía con Clark. “Sería irracional decirle al hincha que no ha pasado nada. Es lamentable y, sin dudas, la información que se filtra con el ánimo de perjudicar al club. Como presidenta voy a defender al club. A Universidad de Chile no se le toca. Michael Clark no es parte del directorio, ni de la institucionalidad de Universidad de Chile. Es propietario mayor de acciones de Azul Azul y, como directorio, no nos corresponde respaldar a nadie. A nivel personal, es mi amigo, y yo no abandono a mis amigos”, comentaba.