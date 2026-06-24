Cifras en medio de las polémicas: los millonarios ingresos de Gianni Infantino como presidente de la FIFA

Desde que comenzó la Copa del Mundo 2026, el presidente de la FIFA Gianni Infantino no ha podido salir del centro de las polémicas. Un cúmulo de situaciones controvertidas ponen en tela de juicio la autoridad del titular, al margen de la calidad moral de sus decisiones, de acuerdo con la opinión de cierta parte de la prensa internacional.

En medio de esas controversias, parte de esos mismos medios dieron a conocer los ingresos del suizo-italiano como mandamás del organismo rector del fútbol. Elevada cifra respecto de los estándares que se manejan en este tipo de cargos, además de un elevado aumento en los últimos años.

Y es que la autoridad de la máxima autoridad se ha visto cuestionada en los últimos días, sobre todo, respecto de las excesivas sanciones que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos sobre algunos de los países participantes.

Las extremas revisiones de los planteles de Senegal o Uzbekistán, al margen de las restricciones impuestas a la selección de Irán que debió quedarse en México, con solo visados temporales para disputar sus duelos.

Sin embargo, el tema que más polvo levantó fue la deportación del árbitro somalí Omar Artan, quien fue obligado a abandonar el país tras su ingreso en Miami, pese a ser considerado el mejor juez del continente africano en 2025 y una de las cartas fijas para dirigir en este Mundial 2026.

“Es lamentable lo ocurrido al árbitro de Somalía, pero nosotros no controlamos todo. Debemos respetar el hecho de que no somos los reyes del mundo. Queremos unir al mundo, lo intentaremos y lo resolveremos. A veces es mejor mantener la calma y trabajar en lugar de gritar, pues eso aleja las soluciones… somos solo una organización deportiva. Si me quieren criticar, critíquenme. En 2035, la Copa Mundial Femenina, creo, será en el Reino Unido. ¿Te parecería normal que la FIFA le dictara al gobierno británico a quién dejar entrar al país y a quién no dejar entrar?”, contestó el mandamás del órgano con sede en Suiza ante los insistentes requerimientos de los medios británicos.

Palabras que provocaron una fuerte reacción del expresidente del organismo Josep Blatter, quien criticó a Infantino después de su complacencia ante sus respuestas ambiguas respuestas alrededor de las decisiones políticas que han rodeado la organización de la cita planetaria.

“Si un país niega la entrada a un árbitro, es un problema grave. Entonces, el Mundial no debería celebrarse en ese país. La culpa recae principalmente en la FIFA, porque abandonó este principio, que el país (Estados Unidos) no respetó. No se puede detener el torneo, pero es indignante. El actual presidente Infantino debería demostrar que es más fuerte que su buen amigo en la Casa Blanca (Donald Trump). Cuando uno empieza a dejarse controlar por la política, es malo. Las federaciones también deben protestar”, afirmó el exdirigente suizo de 90 años.

Más polémicas

Antecedentes que motivaron una dura editorial del diario The Guardian, uno de los medios más importantes del Reino Unido, que no dudó en calificar en duros términos al actual timonel del órgano rector del fútbol planetario.

“Dada su propia autoimagen de estadista mesiánico y panglobal, resulta irónico que este verano consolide su legado como uno de los mayores cobardes del deporte: un hombre débil y mezquino que perdió el control de su propio torneo”, explicó el tabloide británico.

Pero el discurso del propio Infantino no ha hecho más que encender las reacciones en su contra. Hace unos días, el suizo-italiano ironizó con la delicada crisis futbolística de Italia para ejemplificar la decisión de aumentar aún más la cantidad de países participantes en la Copa del Mundo.

“Hemos hablamos de la posibilidad de aumentar el número de selecciones a 64, siempre con la intención de involucrar más al mundo del fútbol. Es más, la propuesta ha sido debatida en el Consejo. Sin embargo, por ahora, disfrutemos de esta primera edición. Con 64 equipos, así Italia podría clasificarse. Quizá deberíamos ir hasta al 228...”, deslizó el presidente de la FIFA.

Sueldo millonario

En medio de las tensiones que han rodeado al máximo dirigente, resulta llamativo conocer los ingresos de Infantino como detentor del cargo. La organización publica los salarios de sus empleados en su página web oficial, donde se puede conocer la realidad económica del suizo-italiano.

De acuerdo con la información oficial, el sueldo bruto del presidente de la FIFA Gianni Infantino, fue de 4,8 millones de dólares en 2025, según el informe de transparencia publicado por la organización en su sitio web oficial. Este monto se pagará en 2026.

Infantino, quien dirige la FIFA desde 2016, recibe un salario base bruto de 2,6 millones de dólares, más una bonificación de 2,2 millones de la misma moneda norteamericana. Una cifra extra que varía cada temporada.

La FIFA publica los salarios de sus empleados desde 2019. En el primer año de divulgación, Infantino recibió un total bruto de 2,9 millones de la misma unidad monetaria, suma que incluye el salario base y bonificaciones. El mandato actual de Gianni Infantino en la FIFA finaliza en 2027, después de ser reelegido por aclamación de las 211 federaciones, en marzo de 2023.