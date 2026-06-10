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    Árbitro que fue expulsado de Estados Unidos en la previa del Mundial es recibido como héroe en Somalia

    Omar Abdulkadir Artan llegó al país africano tras ser deportado en su intento por ser parte de la Copa de Norteamérica 2026.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Omar Abdulkadir Artan fue recibido como héroe en su regreso a Somalia tras ser deportado. Foto: Captura de video.

    Uno de los hechos que han marcado la previa del Mundial de Norteamérica fue la deportación del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, quien era uno de los jueces designados para estar presente en la competencia.

    El réferi de 34 años fue enviado en primera instancia a Turquía y este miércoles arribó a su país, donde fue recibido como un héroe en el aeropuerto.

    Allí, señaló que “lo que pasó, pasó, y fue desafortunado. Estoy agradecido por el apoyo que me brindó la FIFA”, aseguró en su llegada.

    “Somalia es nuestra, ya sea que las cosas vayan bien o mal. Quiero decirles a nuestros jóvenes que no pierdan la esperanza en nuestro país. Ahora estoy acá y no hay ningún otro lugar donde quiera estar”, complementó.

    Estas declaraciones se suman a las que ofreció el martes a The New York Times, donde manifestó sentirse “muy, muy decepcionado. Solo soy un árbitro intentando cumplir el sueño más grande de mi carrera: estar en una Copa del Mundo”.

    Allí también acusó que contaba con todo lo necesario para entrar: “Tenía los documentos y el visado correctos. Estoy realmente decepcionado. Creo que tienen un problema con mi país”, agregó.

    Por su parte, la FIFA emitió un comunicado en el que toma distancia de la decisión tomada por Estados Unidos. “La FIFA puede confirmar que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar en el Mundial de la FIFA 2026 después de que se le denegara la entrada a Estados Unidos”, comentó un vocero en diálogo con la agencia AFP.

    La FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluida la concesión de visados, y las autoridades le han informado de que la situación de Artan no cambiará por el momento”, continuó el portavoz.

    “Al igual que en anteriores eventos de la FIFA, es el gobierno anfitrión quien determina en última instancia quién recibe un visado y quién puede entrar en su país”, insistió.

    Apoyo incondicional

    A causa de todo el revuelo, el Ministerio de Juventud y Deportes de Somalia salió en defensa del réferi. En un comunicado expusieron que pese a las “intensas gestiones diplomáticas y a las negociaciones con las autoridades competentes del gobierno de Estados Unidos y FIFA, con el objetivo de llegar a una resolución inmediata, lamentablemente no fue posible lograr un resultado positivo”, señalaron.

    Al mismo tiempo, afirmaron que tienen “plena confianza en su integridad, profesionalismo y contribución continua al desarrollo del fútbol tanto en Somalia como a escala internacional”, transmitiendo luego su “apoyo inquebrantable”.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026Omar Abdulkadir ArtanFIFASomalia

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