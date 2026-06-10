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    La postura de la FIFA con Estados Unidos tras la deportación del árbitro africano del Mundial 2026

    El organismo le entrega la responsabilidad a Estados Unidos, subrayando que el ente rector del fútbol no tiene la capacidad para influir en las medidas migratorias del país anfitrión del Mundial.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Uno de los hechos que ha causado polémica en la previa del inicio del Mundial de Norteamérica 2026 ha sido la deportación del árbitro Omar Abdulkadir Artan, de 33 años, quien se había transformado en el primer juez de Somalia en ser citado a una Copa del Mundo por la FIFA.

    Sin embargo, el profesional fue deportado a Turquía después de que Estados Unidos le negara el ingreso al país.

    Ante la notoriedad del caso, la FIFA emitió un comunicado en el que toma distancia de la decisión tomada por Estados Unidos, uno de los países anfitriones del Mundial. “La FIFA puede confirmar que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar en el Mundial de la FIFA 2026 después de que se le denegara la entrada a Estados Unidos”, comentó un vocero en diálogo con la agencia AFP.

    La FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluida la concesión de visados, y las autoridades le han informado de que la situación de Artan no cambiará por el momento”, continuó el portavoz.

    “Al igual que en anteriores eventos de la FIFA, es el gobierno anfitrión quien determina en última instancia quién recibe un visado y quién puede entrar en su país”, insistió.

    Apoyo incondicional

    A causa de todo el revuelo, el Ministerio de Juventud y Deportes de Somalia salió en defensa del réferi. En un comunicado expusieron que pese a las “intensas gestiones diplomáticas y a las negociaciones con las autoridades competentes del gobierno de Estados Unidos y FIFA, con el objetivo de llegar a una resolución inmediata, lamentablemente no fue posible lograr un resultado positivo”, señalaron.

    Al mismo tiempo, afirmaron que tienen “plena confianza en su integridad, profesionalismo y contribución continua al desarrollo del fútbol tanto en Somalia como a escala internacional”, transmitiendo luego su “apoyo inquebrantable”.

    Un nuevo caso

    De esta manera la situación vivida por el árbitro se suma otras complicaciones que han tenido otras delegaciones. En la de Irak el afectado fue el delantero Aymen Hussein, una de las principales figuras del equipo, quien acabó siendo retenido y sometido a un extenso interrogatorio.

    Según reportes de medios iraquíes y franceses, el atacante permaneció alrededor de siete horas bajo control de las autoridades estadounidenses tras el aterrizaje del vuelo procedente de España tras sostener un duelo amistoso.

    A pesar de esto, acabaron perdiendo un miembro de la delegación, pues el fotógrafo oficial de Irak no logró obtener el permiso de entrada y fue deportado.

    Por otro lado, la selección de Uzbekistán fue sometida a una exhaustiva revisión del bus que la condujo al Icahn Stadium, en Randalls Island, en Manhattan, en las proximidades de Nueva York, y de sus pertenencias con detectores de metales y perros para detectar elementos peligrosos y drogas.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026Omar Abdulkadir ArtanFIFA

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