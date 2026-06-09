La exhaustiva revisión a la que fue sometido el plantel de Uzbekistán.

Estados Unidos, México y Canadá han prometido un Mundial que cumplirá con los estándares más exigentes en materia de seguridad. En principio, porque es una obligación. Y, luego, por un contexto enrarecido por el conflicto en Medio Oriente.

Las precauciones son extremas. Tanto que, incluso, exceden el sentido común. De esa situación puede dar crédito la delegación de Uzbekistán, que cayó ante Países Bajos, por 2-1, en un amistoso previo al gran evento.

¿Con Messi será lo mismo? La insólita revisión que tuvo que soportar Uzbekistán en Estados Unidos

En la antesala de ese compromiso, mientras llegaba al Icahn Stadium, en Randalls Island, en Manhattan, en las proximidades de Nueva York, la delegación asiática tuvo que pasar por un desagradable trámite: la exhaustiva revisión del bus que la condujo al recinto deportivo.

El operativo incluyó la utilización de detectores de metales y perros. Los animales suelen usarse para la detección de elementos peligrosos y drogas.

¡PERROS, SEGURIDAD Y TENSIÓN! Atención a como revisaron al plantel de Uzbekistán, en su bajada del micro para jugar ante Países Bajos en el Icahn Stadium de Nueva York...



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La imagen es particularmente llamativa: el equipo de seguridad recibe a los jugadores para revisarlos uno por uno con un detector de metales y ordenando que dejen sus bolsos personales en el piso.

Luego, un perro revisó cada bulto de la delegación, según le fue indicando el agente a cargo.

La justificación que surgió en Estados Unidos tiene que ver con la presencia de Donald Trump en la ciudad. El mandatario comprometió su asistencia al encuentro entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, por el tercer duelo de la final de la NBA.

Después de incómodos minutos, Fabio Cannavaro, campeón mundial con Italia, y sus dirigidos pudieron dirigirse a los vestuarios para preparar el duelo ante los europeos, con la evidente desconcentración que implicó el procedimiento.

Baja sensible

Los neerlandeses sufrieron una baja sensible. Jurriën Timber, uno de sus defensores más prometedores, quedó descartado del evento. “No es médicamente responsable que participe en el Mundial”, consigna un parte médico oficial.

Para cubrir la ausencoa de Timber, Ronald Koeman llamó de inmediato a Lutsharel Geertruida, jugador del Sunderland. El defensor de 24 años ya había formado parte de convocatorias previas.