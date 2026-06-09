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    Christian Eriksen actualiza su estado de salud tras colapsar en el amistoso contra Ucrania

    El futbolista danés compartió un mensaje en el que explicó que su desfibrilador implantable funcionó correctamente y evitó consecuencias mayores.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @chriseriksen8 / Instagram.

    Christian Eriksen sufrió un nuevo colapso este fin de semana en un duelo amistoso entre Dinamarca y Ucrania. En un momento del partido el jugador se desvaneció sobre la cancha, causando la preocupación de todos los presentes en el estadio y quienes veían el duelo a través de la televisión.

    Ahora, el jugador ha ocupado sus redes sociales para dar a conocer que se encuentra en buen estado de salud, aclarando que este nuevo episodio no estuvo relacionado con el problema cardíaco sufrido en 2021.

    Quiero que todos sepan que estoy bien y que estoy en casa con mi familia. Como probablemente puedan imaginar, recibir una descarga de mi DCI ha tenido un gran impacto tanto para mí como para mi familia, pero quiero asegurarles a todos que esta fue una situación diferente a la que sucedió en 2021”, explicó en la publicación.

    Me siento bien y mi recuperación ya ha comenzado. Además de estar agradecido por el apoyo y la asistencia de todos los jugadores y del equipo médico en el campo, también estoy increíblemente agradecido con los médicos que han cuidado de mí y de mi corazón a lo largo de los años”, continuó.

    Además, reveló que “gracias a su experiencia, mi DCI (desfibrilador cardioversor implantable) hizo exactamente aquello para lo que fue diseñado: protegerme cuando lo necesitaba”.

    “Por ahora, mi enfoque está en recuperarme, pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar fútbol con mis hijos”, cerró.

    El incidente de 2021

    El episodio revivió lo ocurrido el 12 de junio de 2021, cuando Eriksen sufrió un paro cardiorrespiratorio durante el partido entre Dinamarca y Finlandia por la Eurocopa. En aquella ocasión, el volante se desplomó en el minuto 42 y recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar y desfibrilación sobre el terreno de juego antes de ser trasladado a un hospital.

    Días después se le implantó un desfibrilador para controlar posibles alteraciones del ritmo cardíaco. Tras completar su recuperación, regresó a la actividad profesional. Sin embargo, Eriksen debió poner fin a su etapa en el Inter de Milán debido a las regulaciones de la Serie A. El reglamento del fútbol italiano prohíbe la práctica profesional a deportistas que dependan de un desfibrilador automático.

    En enero de 2022 regresó a la actividad profesional al fichar por el Brentford de Inglaterra. Apenas ocho meses después del incidente, volvió a disputar un partido oficial en la Premier League. Posteriormente defendió al Manchester United durante tres temporadas, antes de continuar su carrera en Alemania. Desde septiembre de 2025 milita en el Wolfsburgo.

    Ahora, la repetición del hecho generó conmoción en Dinamarca. “Son imágenes terribles. Es una situación muy difícil. Es la segunda vez que ocurre. Como amigo, también es terrible”, remarcó el exfutbolista Nicklas Bendtner, quien fue compañero de Eriksen.

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    Más sobre:FútbolChristian EriksenDinamarca

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