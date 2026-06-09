Desfibrilador automático: el rol clave del aparato que le salvó la vida a Eriksen tras desplomarse otra vez con Dinamarca

La nueva alarma en torno a Christian Eriksen: qué le ocurrió y el papel que juega el desfibrilador implantado. Foto: @dbulandshold

Christian Eriksen volvió a generar preocupación en el fútbol mundial. El mediocampista se desplomó este domingo durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania, un episodio que obligó a suspender el encuentro y que recordó inmediatamente el paro cardiorrespiratorio que sufrió durante la Eurocopa 2021. La situación ocurrió a los 64 minutos del partido disputado en Odense. El mediocampista cayó sobre el césped y fue atendido por el personal médico. Tras varios minutos de asistencia, el árbitro envió a los equipos a los camarines y canceló el duelo.

Poco después, la Federación Danesa de Fútbol informó que el jugador se encontraba consciente. El doctor de la selección, Morten Boesen, explicó que Eriksen perdió el conocimiento durante un breve período, recuperó la consciencia y abandonó el campo por sus propios medios antes de ser trasladado a un centro asistencial. “El desfibrilador funciona correctamente. Ahora debe someterse a una evaluación exhaustiva para determinar qué provocó el incidente”, señaló.

La noticia generó inquietud debido a los antecedentes del futbolista. Hace cinco años, el volante sufrió un paro durante el partido entre Dinamarca y Finlandia por la Eurocopa. El episodio ocurrido el 12 de junio de 2021 estuvo a punto de costarle la vida. En aquella ocasión, el volante se desplomó en el minuto 42 y los equipos médicos ingresaron de inmediato al terreno de juego y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y desfibrilación antes de trasladarlo a un hospital de Copenhague. La imagen dio la vuelta al mundo.

Posteriormente se determinó que debía utilizar un desfibrilador cardioversor implantable, conocido como ICD por sus siglas en inglés. Desde entonces, el dispositivo forma parte de su tratamiento permanente.

Eriksen se volvió a desplomar en Dinamarca. Foto: @dbulandshold

¿Qué es el dispositivo que lleva Eriksen?

El desfibrilador cardioversor implantable es un aparato electrónico que se coloca en el pecho y permanece conectado al corazón. Su función es vigilar el ritmo cardíaco. Cuando detecta alteraciones peligrosas, puede enviar impulsos eléctricos para corregirlas. Si identifica una arritmia grave capaz de comprometer la circulación sanguínea, administra una descarga destinada a restablecer un ritmo normal.

Este tipo de dispositivos se utiliza principalmente en personas con antecedentes de alteraciones que aumentan el riesgo de muerte súbita cardíaca. La principal diferencia respecto de un marcapasos convencional es que el ICD no solo regula la frecuencia cardíaca, sino que además puede intervenir ante episodios potencialmente fatales.

Por esa razón, el comentario realizado por el médico de la selección danesa después del partido adquirió especial relevancia. La primera evaluación indica que el dispositivo estaba funcionando correctamente al momento del incidente.

El regreso que parecía imposible

Tras el paro cardiorrespiratorio de 2021, la continuidad de la carrera de Eriksen quedó en duda. Las bases de la Serie A de Italia prohiben que jugadores que dependen de un desfibrilador compitan en esa liga, así que tuvo que finalizar anticipadamente su vínculo con el Inter de Milán.

Muchos consideraron entonces que era el momento de su retiro. Sin embargo, apenas ocho meses después del incidente regresó a las canchas. Fue nada menos que en la Premier League con el Brentford. Más tarde fichó por el Manchester United, donde permaneció durante tres temporadas. En septiembre de 2025 firmó contrato con el Wolfsburgo de Alemania, club en el que milita actualmente.

Su regreso fue considerado un caso excepcional dentro del deporte de alto rendimiento. No solo volvió a competir al máximo nivel, sino que además recuperó presencia en la selección. Jugó el Mundial de Qatar 2022. En Norteamérica no podrá decir presente ya que Dinamarca no clasificó.

Hoy su futuro deportivo nuevamente está en duda. La respuesta dependerá de los resultados médicos. Los exámenes deberán establecer qué provocó la pérdida de conocimiento sufrida durante el amistoso ante Ucrania. Por ahora, la información apunta a que Eriksen se encuentra estable y consciente. Sin embargo, el episodio vuelve a situar el foco sobre uno de los casos médicos más seguidos del fútbol. Los próximos informes serán determinantes para establecer si se trató de un episodio aislado o de una señal que obligue, ahora sí, a plantear el final de su carrera.