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    La dura ironía del presidente de la FIFA: “Podemos aumentar el Mundial a 64 equipos, así Italia podría clasificarse”

    Gianni Infantino bromeó con la profunda crisis que golpea a la Azzurra, escuadra que no asiste a la máxima cita planetaria desde Brasil 2014. Una nueva polémica para el máximo dirigente, quien no ha podido escapar de las polémicas.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Selección de Italia perdió ante Bosnia en los penales y no fue al Mundial 2026.

    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha encontrado una exposición inusitada en este Mundial 2026. No tanto por sus logros, sino más que nada por las polémicas que ha protagonizado en la organización del torneo.

    La negativa del gobierno de Estados Unidos para el ingreso del árbitro somalí Omar Artan dejó en un mal pie al órgano rector del fútbol del planeta. Encima, la relativización del mandamás desató fuertes cuestionamientos de la prensa.

    Encima, las dubitativas respuestas del suizo-italiano ante los requerimientos de los incisivos medios británicos frente a los cuestionamientos, volvieron a poner al timonel en el centro de las críticas.

    “Infantino es, por supuesto, el síntoma más que la enfermedad. Sin embargo, dada su propia autoimagen de estadista mesiánico y panglobal, resulta irónico que este verano consolide su legado como uno de los mayores cobardes del deporte: un hombre débil y mezquino que perdió el control de su propio torneo”, advirtió el diario The Guardian del Reino Unido.

    Nuevo suceso

    Días convulsos en los que la máxima autoridad no ha logrado sacudirse. Al contrario, sus comentarios han encendido las reacciones negativas. Ahora vuelve a estar en el centro de la polémica tras lanzar una cáustica broma sobre la ausencia de Italia en la Copa del Mundo.

    Comentarios que provocaron una oleada de críticas entre los aficionados de la Azzurra, especialmente por el delicado momento que atraviesa una de las selecciones más laureadas del fútbol internacional, la cual debe cambiar desde “sus cimientos”, tal como aseguró a El Deportivo el campeón del ’82 Dino Zoff.

    Durante una entrevista concedida a CazéTV antes del partido inaugural, Infantino fue consultado por la opción de ampliar el número de participantes en el Mundial, al menos en un futuro próximo, ocasión en la que reconoció que el tema ha sido discutido.

    “Hemos hablamos de la posibilidad de aumentar el número de selecciones a 64, siempre con la intención de involucrar más al mundo del fútbol. Es más, la propuesta ha sido debatida en el Consejo. Sin embargo, por ahora, disfrutemos de esta primera edición”, adelantó el máximo dirigente.

    A renglón seguido, el suizo-italiano ironizó con la profunda crisis que vive el fútbol de Italia, selección que ha conseguido cuatro títulos mundiales, pero que no clasifica al torneo mayor desde Brasil 2014, después de quedar eliminado ante Bosnia en la lucha por llegar a esta edición.

    “Con 64 equipos, así Italia podría clasificarse. Quizá deberíamos ir hasta al 228...”, ironizó el presidente de la FIFA, comentario que no encontró demasiada gracia entre los seguidores peninsulares, quienes manifestaron su notable malestar en las redes sociales.

    Más sobre:Mundial 2026FIFAGianni InfantinoSelección de Italia

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