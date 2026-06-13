El italiano Dino Zoff (84) es parte importante del ADN de la Copa del Mundo. El legendario exarquero italiano fue capitán de aquella escuadra azzurra que conquistó la tercera estrella peninsular en España ’82. Es más: el exjugador friulano es el jugador más longevo de la historia en levantar el trofeo,

Desde la comodidad de su hogar en Roma, el campeón atiende el llamado de La Tercera en la previa de la vigesimotercera versión del torneo. “El mundo del fútbol está ansioso de ver esta edición”, advierte, a la vez que presenta la candidatura de Brasil al hexacampeonato, sobre todo, por la presencia de su compatriota Carlo Ancelotti en la banca del Scratch, aunque reconoce que las otras potencias tienen mucho que decir al respecto.

La predicción de Dino Zoff: “La presencia de Ancelotti pone a Brasil como uno de los favoritos al título del Mundial”

¿Cómo ve esta Copa del Mundo?

Será un campeonato muy diferente al resto. Una competición que tendrá 48 equipos participantes, con muchas selecciones que conocemos muy poco. Personalmente, creo que hay muchos países que son una interrogante, situación que hará que el verdadero Mundial se empiece a disputar en las rondas más avanzadas.

¿Es una buena idea hacer un Mundial con tantas selecciones?

No lo sé, es una apuesta importante. Tal vez pueda quitar un poco de competitividad al inicio del campeonato, pero seguramente llegarán los mismos poderosos de siempre a las instancias finales. En ese sentido, no creo que existan tantas sorpresas en Norteamérica.

Nuevamente será una Copa del Mundo que no tendrá a Italia.

Bueno, es la tercera vez consecutiva que la Azzurra no estará en este tipo de torneos y es una lástima, porque es algo que nos apasiona a los italianos. Desde que fuimos campeones en Alemania 2006, cuando el equipo consiguió la cuarta estrella, la selección nacional no ha podido levantar el vuelo. Incluso, ya se ha perdido al menos una generación de jugadores italianos, lo que es una pena para un país como el nuestro.

¿Cómo se puede solucionar esa histórica carencia italiana?

Nadie tiene la fórmula mágica. Si fuera por eso, ya la habríamos aplicado para salir de este mal momento. Hay que seguir trabajando para intentar doblegar esta situación. No existe otra manera de enmendar el rumbo. Y esperemos que ese trabajo dé sus frutos.

Usted fue campeón, también seleccionador. ¿Qué decisiones se deben tomar?

Hace varios años que no vamos al Mundial y eso al final se transforma en una mochila tremenda para los futbolistas que vienen después. Lo que hay que hacer es cambiar el fútbol italiano desde los cimientos, comenzar a trabajar de manera diferente en las inferiores. Después de tres veces que no vamos a la Copa del Mundo el diagnóstico es evidente. Por supuesto que no presentamos equipos de alto nivel. Tampoco tenemos grandes estrellas, como antiguamente.

Dino Zoff, levantando la copa del mundo en 1982. FIFA

¿Cuánta responsabilidad tiene el entrenador en esta sucesión?

A ver, seamos concretos, esto no pasa solamente por los entrenadores, sino la solución estaría al alcance de la mano. Porque ya han pasado varios profesionales reconocidos, quienes no han podido cambiar el rumbo de esta crisis. El problema está en las bases. Hay que hacer un cambio completo en la formación y la elección de los profesionales. Eso también pasa por los clubes, porque el torneo no es tan poderoso como era antiguamente y eso se verifica en el rendimiento internacional de los equipos. Esperamos que se cambien las políticas y la orientación para volver a tener selecciones competitivas en todas las categorías.

¿Cuál es su selección favorita para ganar el Mundial?

Es complicado dar una opinión tan tajante al respecto, sobre todo, porque hay casi cincuenta equipos compitiendo. Sin embargo, por lo que yo he visto en el último año, Francia tiene un gran equipo, de eso no hay duda, con una gran generación de jugadores que ya fue finalista en Qatar. Es una selección ya tiene muchas figuras. Lo he visto con atención y saca ventajas sobre el resto de los europeos, al menos. Alemania siempre es candidato, pero ha tenido mucho recambio y no sabemos cómo llegará este nuevo grupo de jugadores, pero no los puedes dar por vencidos. España también ha logrado dar un salto en los últimos años y tiene grandes jugadores, tanto en su competición como en el resto de Europa. Esos tres equipos, al menos, creo que son los más fuertes de este continente.

¿Y del resto a quién destaca?

Bueno, Brasil y Argentina siempre llegan a las instancias finales y tienen futbolistas que triunfan en las principales competiciones del planeta.

¿Cuál jugador cree que será la estrella del Mundial?

Si Lionel Messi llega en buena forma física es siempre el personaje más importante. Argentina es el campeón y por eso hay que respetarlo. Además, Messi es el líder de ese equipo. Lamine Yamal en España y Kylian Mbappé de Francia también pueden hacer un gran Mundial.

¿Qué piensa de Brasil con Carlo Ancelotti en la banca?

Es extraño lo que sucede con Brasil. Debe tener a varios de los mejores jugadores del planeta, pero hace varios años que su selección no consigue el título. Ancelotti es un gran entrenador, uno de los mejores del mundo. Tiene mucho carácter y ha sido campeón en todos los lugares en los que ha estado. La presencia de Ancelotti pone a Brasil como uno de los favoritos al título en la Copa del Mundo.