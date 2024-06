Dino Zoff, leyenda del fútbol mundial: “El mejor jugador chileno que yo he visto en Italia es Marcelo Salas”

A los 82 años, Dino Zoff no pierde la lucidez que lo caracterizó como jugador, también como técnico. Sigue de muy cerca de uno de sus regalones, Simone Inzaghi, a quien conoció en su paso como director deportivo y entrenador de la Lazio. “En la actualidad es el mejor DT de Italia”, dice con aplomo el capitán de la Azzurra campeona en España ‘82. En la misma referencia tiene elogios para Alexis Sánchez: “Se ha ganado una buena dosis de confianza de acuerdo con sus grandes participaciones”. Sin embargo, aconseja al Niño Maravilla buscar otro destino si quiere más espacio. Consultado por el mejor chileno que vio en la Serie A no duda: “Marcelo Salas”.

¿Cómo ha visto a Inter de Milán en esta temporada?

A este Inter de Milán lo he visto muy fuerte. Es, prácticamente, un equipo invencible en el fútbol italiano. La sociedad logró hacer un plantel muy equilibrado en todos los sectores. Ganó el campeonato de la Serie A sin mayores sobresaltos, con una gran diferencia de puntos. Quizás, su gran pecado fue la eliminación en la Champions League, pero estuvo ahí, peleando sus opciones, solo se fue en los penales.

¿Tanta diferencia saca sobre el resto en la Serie A italiana?

Es el mejor equipo de nuestro país, al menos en estas últimas dos temporadas. Si bien el año pasado no ganó el torneo, sí pudo llegar a la final de la Champions, algo que hace tiempo no pasaba entre los clubes italianos (Juventus perdió contra el Madrid en 2017). El Inter tiene un equipo muy fuerte y no creo que se vaya a desmembrar en el próximo mercado.

¿Simone Inzaghi es el mejor entrenador de Italia, hoy por hoy?

Yo lo conozco desde hace muchos años en la Lazio. Inzaghino es un técnico muy práctico, menos palabras y más hechos, ese lo hace todo más fácil. Es un entrenador que juega hacia adelante, muy trabajador, preocupado por los detalles. Los resultados lo avalan. Yo creo que es el mejor entrenador del fútbol italiano, al menos en la actualidad.

¿Cómo ha visto a Alexis Sánchez en este equipo lombardo?

Alexis Sánchez es una parte importante del equipo. Un jugador esencial en la plantilla, aporta una experiencia importante al resto de sus compañeros que se nota al menos dentro del campo. Cada vez que ingresa entrega una contribución importante. Es un buen futbolista de refresco en el esquema de Inzaghi.

¿Usted cree que el chileno puede ser titular en este Inter de Milán?

Bueno, el técnico Inzaghi los conoce bien a todos, tal vez él podría responder la pregunta mejor que yo. El tema acá es que hay muchos jugadores en el plantel. Específicamente, en la delantera, existe una concurrencia importante de jugadores fuertes como Lautaro Martínez y Marcus Thuram. Pero, como le decía, cada vez que el chileno ha ingresado al campo ha tratado de hacer jugar a sus compañeros. Se ha ganado una buena dosis de confianza de acuerdo con sus grandes participaciones.

¿Le aconsejaría marcharse del equipo en busca de más espacio?

Quedarse en el Inter puede ser una buena elección para Alexis Sánchez. Es un gran equipo, estar el Inter siempre es importante, porque peleará todos los años por algún título. Veremos qué es lo que piensa la dirigencia sobre el próximo mercado.

¿Puede tener más opciones fuera de Inter?

Bueno, tienes que pensar que 35 años no es poco. Es cierto que puede dar una contribución importante al equipo en momentos determinados, pero es muy difícil que pueda tomar un puesto como titular. Si lo que quiere es jugar más minutos la próxima temporada, tal vez Inter de Milán no es el equipo que le conviene. Aunque también está el otro lado de la discusión, ya que si se queda seguramente seguirá sumando títulos en su carrera, porque estará en una escuadra top de Italia y de Europa.

Entonces es mejor que se marche…

Es posible que el chileno pueda jugar bien muchos partidos, pero no tendrá tanto espacio. Si Sánchez quiere jugar más, debe irse de Inter de Milán. Tal vez en otro cuadro menor o en otra liga pueda explotar más sus características y su nivel.

¿Cómo ve a Italia para la Eurocopa 2024 de Alemania?

La selección de Italia es un equipo en construcción, tiene muchos jugadores nuevos, pero con mucho potencial. Tampoco podemos olvidar que es el actual campeón del torneo, eso también lo pone en un plano especial. Nuestro país siempre ha dado buenos futbolistas, a lo mejor estos no son excepcionales como los de otras generaciones. Pero esperemos que puedan estar a la altura en una competición tan importante como la Eurocopa.

¿Qué opinión tiene del actual técnico de la Squadra Azzurra Luciano Spalletti?

Es un entrenador muy bueno. El equipo tiene una idea clara de juego y ha sabido rescatar a muchos jugadores que no estaban en el radar para llevarlos al equipo. Además, logró sacar campeón a Napoli, un equipo que no lograba el Scudetto desde 1990. Eso es algo extraordinario en la historia de nuestro fútbol.

¿Cuál es el mejor futbolista chileno que vio usted jugar en el fútbol italiano, en toda su carrera?

El mejor jugador chileno que yo he visto en Italia es Marcelo Salas. Un gran campeón, quien no tuvo problemas para triunfar de inmediato en nuestro fútbol. Para mí también tiene un aprecio especial, porque yo estaba en la Lazio cuando lo fuimos a buscar. Un delantero muy bravo. También hay otros como David Pizarro, quien triunfó en muchos clubes. Dejó un gran recuerdo acá. Esos son los dos mejores.