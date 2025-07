El clásico 187 es cruzado: la búsqueda de la UC tiene premio y vence a Colo Colo después de cuatro años

Cuando hay clásicos, siempre se espera que el espectáculo cumpla con las expectativas. La edición 187 del cruce entre Universidad Católica y Colo Colo tuvo más fricción que buen juego, sin embargo eso importa poco en los estudiantiles porque se quedaron con un importante triunfo. Fue 2-0, un premio por ser más insistente, ante un rival que exhibió un rostro demasiado desencajado.

¿Qué esperar del partido? Por una parte, empezar a detectar la mano de Daniel Garnero, al tener más tiempo de trabajo. Si bien el clásico era su segundo partido al mando de Católica, ante los albos era su primera prueba concreta (con un plantel que no conformó, por cierto). En la otra vereda, la obligación de despegar que tiene el Cacique (la plantilla más cara del balompié local) en el Torneo Nacional, el único objetivo que le queda dentro de una temporada con sonoros tropiezos.

Sin Arturo Vidal ni Tomás Alarcón, se abrió una ventana para el retorno de Esteban Pavez en los albos, que compartió el eje con Vicente Pizarro. La vuelta de Claudio Aquino trató de darle otro peso al mediocampo colocolino. Esto se contrapuso con el planteo eminentemente ofensivo de la UC, con cuatro jugadores de ataque dentro de un dibujo inicial de 4-4-2. Lo más característico de los cruzados en el primer tiempo fue la presión alta.

Atorar la salida de Colo Colo fue un aspecto muy utilizado por los cruzados, pero le faltaba la necesaria dosis de calma para definir de manera más efectiva. La primera chance fue en los 8′, con un cabezazo elevado de Zampedri, jugada en la cual Daniel González tuvo mucho tiempo para avanzar y lanzar. El partido insinuaba cosas, pero se quedaba solo en eso. Paulatinamente, la fricción le fue ganando al juego.

Se hacía complejo leer un encuentro en el cual el trámite se fue tornando áspero. El estado de la cancha de Santa Laura tampoco ayudaba a dos elencos que gustan de la posesión. Las claridades se fueron haciendo escasas. Los primeros 45′ registraron apenas un tiro a portería. Dentro de lo más interesante, fue el desborde de Sebastián Arancibia que finalizó con un disparo del joven lateral, controlado por Cortés, en los 36′.

ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Una virtud de la UC fue la presión ejercida en la salida de un Colo Colo al que le duraba poco el balón. Las apariciones de Aquino y Cepeda no eran reiteradas en ataque. Otra característica del partido fue la laxitud del árbitro Mathías Riquelme, guardándose las tarjetas amarillas en jugadas polémicas. Por ejemplo, le perdonó la amonestación a Vegas y Wiemberg en el primer lapso. En el complemento, no revisó un posible penal a Montes.

La búsqueda de la UC tuvo premio

Independiente a las formas o las claridades, Católica mostró una ambición mayor en tratar de ganar. En los 46′, Clemente Montes tuvo una opción, atajada por Cortés. Por la izquierda, el Cimbi Cuevas se soltó más y se adueñó de la banda, aprovechando una postura más cautelosa de la visita.

A medida que pasaban los minutos, parecía que el empate no sabía mal en las huestes colocolinas, aunque en rigor fuese un resultado que servía poco para sus pretensiones en el torneo. Lucas Cepeda, quien llegaba como la gran carta ofensiva, pasó por la izquierda y la derecha, pero no pudo ser desequilibrante. Mérito de Sebastián Arancibia, uno de los mejores de la cancha.

En los 67′, con una jugada de pelota detenida, anotó Diego Valencia pero se anuló por fuera de juego. Era un aviso de lo que sucedería un par de minutos después. Finalmente, el premio para la búsqueda de los cruzados llegó en los 69′ con el 1-0 de Daniel González. El zaguero aprovechó un mal rechazo de Cortés, tras centro de Cuevas, y definió como todo un ariete para la algarabía universitaria.

Colo Colo fue a buscar el empate con exceso de imprecisiones. Almirón metió al discutido Salomón Rodríguez para acompañar a un Javier Correa que estuvo bien controlado por González y Ampuero. Cero ideas, a puro ñeque, por si salía algo. Todo demasiado estéril.

En los descuentos, la historia se sentenció con el 2-0 anotado por el juvenil Diego Corral, quien engancha y saca un remate al segundo palo. Fiesta en Independencia.

Para Católica, este resultado significa algo muy importante. Más allá de que le permite no despegarse de los líderes, logró ganarle a Colo Colo después de una larga racha negativa. Desde 2021 que los cruzados no superaban a los albos. Había sido la Supercopa, en el estreno de Gustavo Poyet, un 4-2 en un Estadio Nacional a puertas cerradas (por la pandemia). En el Torneo Nacional, la Franja no le ganaba al Cacique como local desde 2018. Ahí radica el significado de esta victoria.

¿Y Colo Colo? Muy poco. Demasiado poco. Y se viene la U...

Ficha del partido

U. Católica: V. Bernedo; S. Arancibia, D. González, B. Ampuero, C. Cuevas; E. Bello (63’, D. Corral), J. Valencia (63’, A. Canales), G. Medel (83’, T. Asta-buruaga), C. Montes (79′, D. Escobar); F. Zampedri y D. Valencia (84′, J. F. Rossel). DT: D. Garnero.

Colo Colo: B. Cortés; M. Isla, A. Saldivia, S. Vegas, E. Wiemberg; E. Pavez (83′, S. Rodríguez), V. Pizarro; M. Bolados (54′, F. Marchant), C. Aquino, L. Cepeda; y J. Correa. DT: J. Almirón.

Goles: 1-0, 69′, González, saca un remate tras rechazo de Cortés en un centro; 2-0, 90′+5, Corral, engancha hacia adentro y saca un tiro al segundo palo.

Árbitro: M. Riquelme. Amonestó a D. Valencia, Zampedri (UC); Pavez (CC).

Estadio Santa Laura. Asistieron 12.807 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.