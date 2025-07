A fondo con Guillermo Maripán: “Lo que requiere la Selección es que los jóvenes sepan llevar la presión de jugar”

Guillermo Maripán tuvo un buen primer año en el Torino. El defensa jugó 28 partidos y fue titular en 27. Sin embargo, la temporada tuvo un cierre amargo, con el fracaso de la Roja rumbo al Mundial 2026. “Con 31 años, ese sueño se me va alejando”, reconoce el central en La Tercera.

Es parte constante de la Selección. ¿Cómo vive este nuevo fracaso de la Roja en unas Eliminatorias que parecían más accesibles?

He participado en dos procesos donde no se cumplió el objetivo. Estoy muy triste. Todo jugador sueña con representar a su país en un Mundial. Con 31 años, ese sueño se me va alejando. Tengo pena, porque trabajé mucho tiempo para lograr ese objetivo que no se cumplió. Pero puedo rescatar cosas positivas. Creo que, dentro de un mal momento, de no lograr un objetivo, siempre hay algo que rescatar. Así lo he hecho durante toda mi vida y me ha funcionado. En este momento de la Selección no es diferente. Hay que rescatar lo positivo, porque es lo que te da fuerza para la siguiente Eliminatoria.

¿Qué es lo positivo que rescata de este proceso?

Creo que hay una base de jugadores jóvenes que viene con fuerza. Para la siguiente Eliminatoria, habrá jugadores que puedan liderar el proceso de forma muy positiva. Son chicos con gran mentalidad, muy responsables y con ambiciones grandes. Lo que requiere la Selección es que los chicos sepan llevar la presión de jugar, porque no es fácil. Hay mucho ruido exterior, pero hemos visto que lo saben manejar bien. Me quedo con que lo intentan, con una mentalidad positiva y ganadora, y que van para adelante. Eso es lo más importante.

¿Por qué no funcionó Gareca en la Roja? Él dijo que se encontró con que el jugador chileno necesitaba un direccionamiento. ¿Falló en el diagnóstico? ¿El jugador chileno prefiere que le digan lo que tiene que hacer en la cancha?

No quiero entrar en un análisis que no me corresponde. Personalmente, con el profe no tuve ningún problema. Creo que es una gran persona, un gran entrenador. Simplemente, no se dieron los resultados. Él tendrá su opinión sobre el jugador chileno, es respetable.

¿Tiene ganas de seguir representando a la Selección en el próximo proceso?

Siempre tengo las ganas. Mientras me sienta bien físicamente y vigente, siempre voy a estar disponible para la Selección. Jamás he dicho que no, y jamás voy a decir que no. Si me toca estar dentro de la cancha, fuera o no estar, siempre voy a apoyar.Mientras el entrenador decida llamarme y me sienta bien, siempre voy a decir que sí.

¿Quiere estar a pesar de las críticas que recibe en la Selección?

Siempre voy a estar disponible. Representar al país es el orgullo más grande que puede tener un jugador. Independientemente del ruido externo y de las críticas, uno siempre tiene que estar, porque es tu país, tu Selección, y es por lo que luchaste durante toda tu carrera.

Y usted, ¿cómo lidia con ese ruido externo?

Es un trabajo mental importante. Hoy, el jugador tiene que aprender a convivir con eso. Lamentablemente, las redes sociales son una realidad. Para eso es importante que tu núcleo familiar y amigos te apoyen, y también tener un trabajo serio de salud mental. Tanto las críticas como las alabanzas pueden afectarte, sobre todo, cuando eres joven y te llenan de elogios que quizás son exagerados. Hay que trabajar esa parte mental. Es un paso importante, porque hoy, en todos los deportes, estás expuesto a ese tipo de comentarios.

A propósito del ruido externo, se le acusó de querer buscar una tarjeta amarilla ante Perú, en 2024, para forzar una suspensión y borrarse de la Roja. ¿Es verdad que buscó ser amonestado? ¿Cómo responde a eso?

No me voy a referir mucho al tema. La realidad es que no vi amarilla en ese partido. Mi compromiso con la Selección siempre ha sido intachable. Es más, jugué varios partidos al borde de la suspensión, hasta que tuve que hacer un foul en una jugada importante contra Argentina. Y ya está. Fue una jugada de partido, una decisión que tomé. Me mostraron amarilla y ya está. Son cosas externas. No haré más comentarios al respecto.

¿Cómo evalúa su rendimiento personal en la Roja? ¿Hace una autocrítica? ¿Qué siente que debe mejorar?

Siempre he dicho que uno tiene que seguir mejorando y aprendiendo. A nivel de Selección, creo que todavía tengo cosas importantes que dar. Este último tiempo me he sentido mucho mejor. Sé que puedo aportar liderazgo, seguridad, y esa garra y energía que me caracteriza como defensa.

¿Qué balance hace de su primera temporada en Italia?

Fue bastante positivo a nivel personal. Necesitaba un cambio. Después de cinco años en la liga francesa, quería nuevos desafíos y por eso decidí ir a la liga italiana. Ya con una temporada encima, me siento muy feliz de haber tomado esa decisión. Es una liga muy competitiva, que me hizo mejorar en muchos aspectos. Fue una buena temporada. Estoy muy contento por mis logros, la adaptación, y con muchas ganas de volver a competir.

¿Cómo fue pasar del fútbol francés al italiano?

Llegué un poco tarde y no pude hacer la pretemporada con el equipo, así que la adaptación me costó los primeros cuatro meses. Además, con las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre viajaba a jugar con la Selección, y eso también interrumpía el ritmo. Ya a fines de noviembre y diciembre empecé a sentirme mejor, me adapté a la ciudad, a lo que quería el entrenador, y físicamente también me sentí más fuerte. Desde diciembre hasta el final de la liga, jugué todos los partidos. Esos tres primeros meses fueron los más difíciles, pero con la ayuda del cuerpo técnico, mis compañeros, y también gracias a mis cualidades, pude demostrar la calidad de jugador que soy en un gran equipo como Torino.

Ha jugado en tres de las cinco grandes ligas de Europa: España, Francia e Italia. ¿Qué diferencia a cada una?

Para mí, la liga italiana es mucho más táctica, donde hay menos espacio. Tienes que decidir y resolver más rápido. Es una liga de mucha fuerza. Los jugadores son muy fuertes, tanto defensores como delanteros. En la liga francesa se juega más directo. El campo es más abierto, los equipos dejan más espacios. Eso hace que sea un fútbol más de ida y vuelta. En el fútbol español reina la calidad, las decisiones rápidas y el buen pie, por sobre otras características como la velocidad, la potencia o el juego directo. Hay más toque de balón, jugar al pie y generar jugadas desde atrás hacia adelante, sin saltarse el mediocampo.

Guillermo Maripán tuvo una destacada temporada con el Torino en la Serie A. Daniele Mascolo

¿El desafío mayor de un defensa es jugar en Italia?

Desde antes sabía que Italia es la cuna de los defensores, y también por eso decidí ir. Creo que jugar como defensor ahí entrega un estado y una categoría de aprendizaje mucho mejor. Lo viví. Aprendes mucho a nivel táctico y de posicionamiento. Es verdad lo que dicen.

¿Ya habla algo de italiano?

Sí, estoy aprendiendo. Llevo un año. He dado alguna entrevista en italiano y español, pero voy aprendiendo.

¿Cómo es vivir el Derbi de Turín desde el lado del Torino?

Es un derbi bastante potente, intenso. Se vive de una manera muy especial, muy aguerrida. Para los hinchas del Torino, ese partido lo es todo. Se vive desde antes. La gente en la ciudad te lo pide, que se gane y que se juegue con el corazón. Para ellos es de las cosas más importantes. Durante la temporada se siente la atmósfera, la presión. Y también en el estadio.

¿Cuáles son los delanteros más difíciles de marcar en la Serie A?

Lautaro Martínez, que es un muy buen jugador en el Inter. También Mateo Retegui, en el Atalanta. Son buenos jugadores. Luka Jović, en el Milan. Todos destacan por su calidad y su olfato goleador.

¿Es cierto que el Barcelona lo tuvo en carpeta hace un tiempo?

Sí. Algo me comentó mi representante. Pero esos temas siempre se los dejo a él. Me enfoco en mi club, en el día a día. Cuando algo se torna más serio, él sabe que debe acercarse a mí y tendremos las conversaciones que correspondan. Entre rumor y rumor, muchas veces no me entero.

¿Cuáles son sus metas para la próxima temporada?

El objetivo del club es jugar copas europeas. Ese también es mi objetivo.Ya tuve mi primera temporada, mi periodo de adaptación. Ahora quiero subir el nivel, entregarle más herramientas al equipo en lo defensivo y ofensivo, y liderar con el ejemplo, como ha sido una constante en mi carrera.

¿Hasta cuándo tiene contrato en el Torino?

Firmé por dos años más uno. Ya cumplí el primero, así que ahora estaría entrando en el segundo. El “más uno” se ve al final de la temporada entre el club y yo.

¿Cuándo vuelve a la UC?

Creo que me quedan, por lo menos, un par de temporadas en Europa, y después vuelvo. Siempre he dicho que quiero terminar mi carrera en Católica de buena forma. Sean seis meses, un año o dos, pero llegar en buena condición física, vigente, y poder competir a buen nivel. Cuando sienta que es el momento, seguramente voy a estar acá, disfrutando otra vez de San Carlos de Apoquindo y de toda su gente.

¿Pudo ver el Claro Arena?

Sí, lo vi por fuera, muy de cerca. Es imponente. Tuve la posibilidad de entrenar con la UC mientras estaba de vacaciones en Chile. Se ve muy lindo el estadio nuevo, muy impactante. Me gustó mucho. Estoy ansioso de que lo puedan inaugurar pronto para que Católica vuelva a jugar ahí de local. Creo que ayudaría mucho al equipo y a los hinchas a sentirse en casa.