Ricardo Gareca, a fondo: “Estoy preparado para iniciar un nuevo proceso; otro DT en mi situación no hubiese aguantado”

Ricardo Gareca (67 años) abre la puerta de una gran oficina en Juan Pinto Durán. “Si quieren pueden tomarnos fotos aquí, no hay problema”, avisa, ante la sorpresa de los miembros de su cuerpo técnico que están presentes en el lugar. Matemáticamente, la Selección puede quedar fuera de la Copa del Mundo en la próxima fecha doble ante Argentina y Bolivia. Sin embargo, el Tigre camina relajado, como si controlara todo. Y eso que también está en juego su continuidad como DT de la Roja. “Es una realidad. Nos jugamos la vida. Son las últimas posibilidades. Somos conscientes de eso, pero tenemos la intención de seguir aspirando a ir al Mundial”, advierte, en entrevista exclusiva con La Tercera.

Chile puede quedar eliminado matemáticamente en la próxima fecha doble, ¿cómo lo afronta?

Es una realidad. Son las últimas posibilidades. Tenemos la intención de poder seguir aspirando a esa posibilidad del Mundial. Somos conscientes de todo eso y estamos trabajando a full.

¿Por qué Chile está último en las Eliminatorias?

Sin lugar a duda, no es lo que yo esperaba en estos momentos. Ni yo, ni ustedes ni nadie. Quizás nos costó adaptarnos al principio. Tuvimos muchos inconvenientes para arrancar las Eliminatorias. Más allá de todo eso, hubo partidos en los que pensamos que nos iba a ir mejor. Y, lógicamente, cuando se llega a un país y a una selección en un proceso de Eliminatorias, uno tiene que hacer un diagnóstico rápido, y nos costó. Pero, de cierta manera, lo corregimos. Si bien los resultados no fueron los esperados, lo que nos sostiene en el cargo es el hecho de que pudimos tener un conocimiento más amplio, ir corrigiendo el rendimiento. Hoy tenemos un mayor conocimiento del jugador chileno en muchos aspectos. Además, Chile está en un proceso que no es fácil, que tarde o temprano lo tenía que vivir. Y estamos envueltos en eso.

¿Hizo un diagnóstico equivocado de la realidad de la Roja?

O sea, no es que me equivoqué… En los ocho años que estuve en Perú, vivíamos en Lima. Entonces, una de las razones por las que ahora vivimos en Santiago es para conocer la idiosincrasia del chileno, ir acostumbrándonos rápido a lo que uno escucha, ve y siente… Al principio, tuvimos una manera de jugar que creímos que se iba a adaptar rápido en el jugador chileno, pero después fuimos comprendiendo que todos los jugadores son diferentes. Hay algo que, como técnico, me gusta y tiene que ver mucho con la inventiva, con la creatividad, con la impronta que tiene que agregarle el jugador, bajo un determinado orden táctico…

¿Le gusta que el jugador improvise, el libre albedrío dentro de la cancha?

No un libre albedrío, pero me gusta la inspiración en determinadas zonas como el ataque, donde tiene que haber creatividad. Me gusta la libertad para que el jugador pueda desarrollar su potencial. Con el correr del tiempo, eso llevó a que la Selección no tuviera la creatividad ni la contundencia ni generara las situaciones que hubiésemos querido. Y eso que en un primer momento se recogió, porque lo que nos hizo sostener en el tiempo y arrancar las Eliminatorias con algo parecido fue lo que vimos los amistosos ante Albania, Francia y Paraguay. No quisimos cambiar nada de lo que hicimos ahí. No veíamos necesidad. Teníamos grandes expectativas para la Copa América, pero ahí nos empezó a costar. Tratamos de no cambiar demasiado, para que hubiera continuidad. Los cambios que hacíamos era más que nada por lesión. Hasta que decidimos cambiar tácticamente algunas cosas y direccionar algunas otras, con algunas directivas más que nada, más concretas dentro del campo. Y notamos una mejora, aunque no tanto en los resultados. Es precisamente cuando se dio un cambio en general, en todo. Eso nos da la pauta de algunas cosas que creemos que el jugador chileno necesita y con las que se siente más cómodo, que a lo que mí en particular me gustaba.

22/05/2025 - RICARDO GARECA - FOTO - MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

O sea, ¿Ud. quería darle libertad al jugador chileno, pero se encontró con que prefiere estar mecanizado?

No utilizaría la palabra mecanizado, pero sí automatizar algunos movimientos. Creo que, a ellos, a Chile, les asienta mejor un direccionamiento. En Perú, teníamos algo que le pegó muy bien al peruano, que era un ataque desorganizado, pero con un orden táctico. O sea, que cuando terminaba el ataque, nos ordenábamos. Es lo que me gustó siempre. En Vélez también daba esa posibilidad de libertad. Y acá nos costó un poco más en ese aspecto y tuvimos que modificar.

¿A qué se debe que el jugador chileno requiera o prefiera esta automatización?

Creo que tiene que ver con un proceso, pero no se está dando solamente acá en Chile. En Sudamérica se ha dado que desde chiquititos empiezan a automatizar movimiento. Y va de generación en generación. En Perú había más improvisación, no había tanta formalidad. Chile es un país formal. En Chile funciona prácticamente todo. Sales a la calle y está todo organizado. En el banco, en todo. Y esto no significa que un país sea mejor que otro. Tiene que ver con la cultura. Creo que en Sudamérica se va a volver con el tiempo a cosas que ha perdido el sudamericano, como la habilidad, el desequilibrio. ¿Por qué? Porque se ha automatizado demasiado, se han copiado modelos europeos que han calado hondo en los técnicos. Todos vimos al Barcelona cuando irrumpió Guardiola, cuando irrumpieron determinados técnicos, con determinadas filosofías que se trasladaron a las inferiores… cuando en las inferiores es otro el proceso. Las inferiores es todo técnica, porque el joven capta todo en forma inmediata. Entonces, si quieres que un jugador perfile para adelante, no le tienes que cortar esa posibilidad. Si ves que un jugador tiene panorama, tiene creatividad, un montón de cosas que se desarrollan, el cabezazo, por ejemplo, todo eso ha pasado a un segundo plano hace décadas para para pasar a un primer plano que es automatizar movimientos. Entonces, jugadores de 17 o 20 años vienen de un proceso de automatización. De que el técnico le diga “juega a dos toques”, “de acá quiero el balón”, “quiero esta salida”, “muévanse de esta manera”, “se sale solo de abajo”. Yo necesito trabajar funcionamiento, táctica, estrategia. No puedo estar corrigiendo a un jugador si sigue la pared o no, si perfila para adelante. O sea, hay muchas cosas que los técnicos nos ponemos a trabajar que en realidad tendrían que venir desde otro proceso. Y eso es lo que está pagando el fútbol sudamericano, en general. Creo que el chileno se fue acomodando más a un direccionamiento, a algo más claro, más específico, más directo de lo que fue la orden que yo quería en un primer momento para la Selección.

¿Cuál ha sido su momento más complicado en la Roja?

El último, por el entorno. La gente siempre nos apoyó, pero lógicamente hay crítica, reclamos, poca paciencia. Y lo entiendo, porque los resultados no han sido los apropiados. Fue el más complicado porque hubo muchas especulaciones de si me iba o no. Y lógicamente pensé que se me complicaba la continuidad en la Selección. Después me respaldaron, me escucharon. Perder con Bolivia acá de local también fue muy difícil.

¿Pensó en renunciar en algún momento?

Me he acostumbrado a pensar siempre, a no tomar decisiones en caliente. No me gustaría desaprovechar la oportunidad en la Selección. O sea, vine con muchas ilusiones y no quiero desaprovechar esta oportunidad. La intención mía es seguir, continuar. Si el presidente nos deja correr el proceso, bienvenido sea. Si dicen que no va más, lo entiendo. Pero no, en ningún momento se me cruzó por la cabeza renunciar, ni en los peores momentos, porque vine con mucha ilusión. Nunca en mi cuerpo técnico alguien dijo “vámonos”. Al contrario, ellos también sienten que es posible todavía.

22/05/2025 - RICARDO GARECA - FOTO - MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Pablo Milad declaró que su finiquito sería demasiado alto. ¿Le molestó que lo expusiera así ante los hinchas? ¿Le pidió que renunciara, que hiciera un gesto?

No. Pablo siempre fue un presidente muy directo con ustedes y conmigo. Lo que les decía a ustedes me lo decía a mí. Y yo jamás le puse trabas, porque por ahí surgen comentarios, que el dinero, que lo que gano, que tampoco es real, pero se mezclan todas las cosas. Jamás pondría un reparo. Jamás puse un reparo en los clubes donde estuve con el tema del dinero, porque el dinero es hasta donde uno trabaja y siempre. Cuando hay una excelente relación como la que yo tengo con los dirigentes, yo me pongo de acuerdo. Nadie va a abusar de nada. Yo no voy a abusar de algo si no he dado resultados. O sea, no me voy a poner en esa postura. Soy un tipo abierto como técnico, siempre lo he sido, en todo momento. Quiero lo mejor para Chile. La Selección está atravesando un momento de confusión y tiene que tener claridad, saber que han pasado muchos técnicos de calidad, y que en algún momento va a tener que va a tener que respaldar un proceso más allá de los requerimientos de la prensa o de la gente. La Selección no es el equipo de un millonario que rompe el mercado, compra los mejores jugadores y gana el torneo. Es totalmente diferente. Es un proceso. Hay selecciones que tienen 1.000 jugadores afuera, y otras como Chile que solo tienen 60.

¿Siente que ahora estaría más preparado para iniciar un nuevo proceso con la Roja que lo que estaba cuando llegó?

Sí, totalmente. Estamos preparados. Una cosa es el desconocimiento... POr ahí, uno agarra y se pone a dirigir desde el desconocimiento, pero nosotros somos un cuerpo técnico que tenemos siete años y medio de proceso en Perú. Estoy convencido de que Chile está atravesando un proceso difícil, para ustedes y la gente, porque Chile viene de conseguir cosas importantes, con un grupo de muchachos que realmente situó al país en los primeros planos. Entonces, vivir este proceso es duro para todos, pero toca vivirlo. Y estoy preparado para vivirlo. O sea, quiero decir que quizás otro técnico en mi situación no hubiese aguantado. No es que lo asegure, pero quizás otro técnico no hubiese aguantado. Quizás a otro técnico no lo hubiesen esperado. Derechamente los dirigentes hubiesen tomado otra decisión. Hablo en un en un terreno de conjetura, no de afirmación, pero sigo siendo el técnico de Chile, en un contexto muy desfavorable desde todo punto de vista. Estoy convencido que el sostenimiento de todo esto es porque hay algo a espalda mía que me sostiene, la experiencia que tenemos. Quizás a lo mejor pueden ver que somos un cuerpo técnico que puede aguantar la crítica y sostener el reclamo de la gente. Me encantaría poder atravesar este momento difícil. No me no me gustaría irme en este momento que es difícil para todos, porque no crean que yo salgo mucho de mi departamento. Quizás no me ven, pero estoy todo el día acá en Pinto Durán y acá me voy al departamento.

¿Por qué no sale?

La gente es muy educada. Me ha tratado muy bien en los lugares que he ido, pero no salgo porque me cuesta salir cuando las cosas no van bien. Aun tampoco no soy de salir mucho cuando me va bien. Mis colaboradores conocen más. No conozco nada de Chile, pero me encantaría. Conozco Viña, Temuco, porque jugué, pero no conozco nada del país. Me me hubiese encantado, pero las situaciones no se han dado para que yo pueda conocer.

¿Por eso no va al estadio en Chile y viaja tanto a Argentina?

Pero si estoy a una hora y media. Y vivo solo. Toda mi familia está allá, tengo nietos y vivo acá solo. Mi esposa va y viene, igual que mis hijos. Y no voy todos los fines de semana, voy cuando puedo ir. Hay meses en que voy solo un fin de semana. Hay meses en que no me aparezco por allá… Y no creo oportuno ir a la cancha en este en este momento. ¿Por qué? Porque no quiero comprometer al club, pero van todos mis colaboradores. Creo que esta crítica es demasiado y tiene que ver estrictamente con los resultados, porque este cuestionamiento no me lo hacen con los jugadores europeos. Por ejemplo, ¿cuántas veces fui a ver Osorio? O sea, ¿por qué está Osorio en la Selección? ¿Por qué Suazo? ¿Por qué está el que juega en el extranjero, si he ido a verlo una vez y nunca fui a verlo jugar? He tenido una charla con ellos en la mesa y nada más. ¿Qué justifica que ellos estén en la Selección, con el criterio de que me ven en Argentina y no en el estadio? ¿Cómo evalúo? Y, sin embargo, tenemos evaluados a todos los muchachos que creemos que pueden estar. Tenemos un sistema de trabajo que es muy propio nuestro, que no tiene nada que ver con el Wyscout (software de análisis de datos que usa la Roja), que es mucho más estadístico. Lo nuestro es más mucho más referencial, mucho más profundo. En siete años y medio en Perú era lo mismo, pero porque viajaba más a Europa. Si no voy al estadio es netamente es porque no quiero exponerme a vivir una situación complicada. Imagínate si yo estaba en la cancha cuando pasó lo de Colo Colo y Fortaleza, y que saliera entremedio de toda la gente y se arme todo un remolino o algo por el estilo. Tengo que tener precaución. Pero evaluamos a todos los jugadores que tienen los atributos físicos y técnicos adecuados para estar en la Selección. Si le falta uno de esos atributos, me lo empiezo a sacar de la cabeza.

22/05/2025 - RICARDO GARECA - FOTO - MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

¿Ben Brereton no cumple alguno de esos atributos?

No, no, no. Ben cumple todo. Lo seguimos teniendo en la mira. A los jugadores les digo: “Cuando usted es convocado a la Selección, nunca dejaremos de observarlo”. Siempre estará en nuestra órbita. Nunca deja de ser evaluado por nosotros.

¿Y entonces por qué no lo llama, entonces? Si la Selección no tiene gol...

Ben es un jugador con muchas condiciones, un chico joven todavía, que ha despertado la simpatía y el cariño de todo el mundo, incluido el nuestro, pero cuyas prestaciones quizás las puedo encontrar en el medio local. A mí me gustaría verlo en otra función, porque todavía es joven. Me gustaría ver su crecimiento, que en la liga donde esté se pueda ir superando. A lo mejor me aparecen algunos muchachos acá en la liga local, que yo lo pueda tener acá a mano sin que hagan un viaje de 14 horas, que tiene las mismas prestaciones. Inclusive, la Selección puede ayudar a mostrarlo para que se vaya a otra liga mejor, porque es lo que necesita Chile. Me puedo equivocar, no soy infalible, pero ocho años no se me escapó ningún jugador en Perú. Ninguno al que yo no pusiera y terminara siendo figura en otro lugar. Hasta el momento, en Chile, tampoco no se me escapó ninguno. Lo concreto es que Ben me gusta y lo tenemos en cuenta.

¿Se arrepiente de haberlo sacado en el primer tiempo contra Bolivia? ¿Fue un error? Ud. mismo dice que es un jugador querido. Eso pudo golpear al camarín.

Por ahí… puede ser. O sea, puede ser… Me pongo en la piel de jugador. Si me hubiese pasado una cosa así, no sé cómo hubiese reaccionado. Pero estoy para tomar decisiones, a veces drásticas, para eso soy entrenador. Vi que el equipo no prosperaba, que quedaba demasiado expuesto a los contraataques. Traté de corregir algo que creía que podíamos controlar. Sí, claro que pudo haber consecuencias con la crítica, con el jugador y con la gente, porque Ben es un jugador querido, lo noté apenas llegué a Chile, pero es lo que vi en ese momento. Por supuesto que reconozco que esa decisión pudo haber herido la susceptibilidad y la sensibilidad de mucha gente.

¿Cuál es la situación de Carlos Palacios? ¿Por qué no está?

A Carlos le tenemos un gran aprecio. Lo conocí antes de ser convocado. Tuvimos una charla. Le dijimos que lo estábamos observando y que queríamos ver su interés, porque cuando llegamos a la Selección parecía que no asistía habitualmente a las convocatorias, o que siempre presentaba algún problema cuando otros técnicos lo convocaban. Esos eran los comentarios que recibí. Entonces, quería saber de boca de él, previo a convocarlo, si él realmente quería estar en la Selección. Y me dijo que sí en todo momento. Entonces, después lo convocamos. Jugó ante Argentina y Bolivia. Y no me mostró ningún indicio de que estuviera molesto porque no fue titular ante Brasil. Había vuelto Valdés, que estaba lesionado. Entonces, inmediatamente antes de viajar a Barranquilla, se comunicó con el profe y nos dijo que tenía problemas personales. O sea, no puedo decirte más nada porque él se autodesconvocaba por problemas personales, cosa que entendimos. Es un jugador muy tenido en cuenta por nosotros.

22/05/2025 - RICARDO GARECA - FOTO - MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

¿Piensa seguir echando mano a la Generación Dorada?

Los años pasan. O sea, convoqué a Bravo porque quería verlo, pero de un día para el otro dejó el fútbol. Entonces, no sé qué es lo que van a hacer ellos. Chile está inmerso en un proceso de cambio. Por ejemplo, con Arturo hubo una situación no generada por mí, pero él se sintió molesto en un determinado momento. Y él se manifestó…

En rigor, lo insultó. Lo trató de “huevón”, en una transmisión online…

Ahí está. Bueno, listo. Ya está. Él ahora está en la Selección. Dejé de lado toda esa cuestión, porque priorizo el país, qué es lo más conveniente para la Selección. Si yo tengo que hablar de Arturo ahora que lo tuve aquí en Pinto Durán, tengo que hablar cosas muy buenas. Para él la Selección es prioridad. Se acomodó a todos los requerimientos nuestros. Tuvimos una charla privada. De los jugadores de mayor experiencia que tuve en todos mis años, fue de las figuras más manejables y abiertas que tuve. Es un tipo que ama a la Selección. Me di cuenta que quería estar de cualquier manera. Aparte es predispuesto al trabajo, a las indicaciones, a las decisiones que toma el técnico, o sea, él está abierto a todo. Ahora, Chile necesita ir encontrando sus reemplazantes. Chile necesita encontrar gente joven, de proyección, gente con una determinada edad para poder competir.

¿Por qué Mauricio Isla fue capitán y luego no apareció más? ¿Hubo indisciplina?

Son decisiones que uno tiene que tomar. De Mauricio no tengo absolutamente nada que decir. Son decisiones que uno tiene que tomar, aunque no las entiendan, porque Mauricio sigue estando en la órbita nuestra, pero nosotros consideramos que hay muchachos a los que les podemos dar una oportunidad para verlos. Creemos que es necesario para la Selección ir encontrando alternativas en distintas posiciones. Pero no hay nada en particular, nada extrafutbolístico. Al contrario, te tengo que hablar muy bien de Mauricio y de la relación que tuvimos, pero son decisiones que tengo que tomar.

Y Gabriel Arias, ¿por qué desapareció?

Tuvimos una charla personal. Estaba viviendo un momento personal difícil, en la cual parecía que todo su entorno estaba amenazado. Y él estaba preocupado, no por las críticas, sino por su entorno familiar.

¿Su entorno familiar estaba amenazado cuando él venía a Chile?

Claro. O sea, en ningún momento me planteó dejar la Selección, ¿eh?, sino que lo vi preocupado, entonces preferí tomar esa decisión y respaldar a otros muchachos. Si él está abierto y más tranquilo, no tengo ningún problema con él, pero la decisión la tomé yo, no la tomó él.

Alexis Sánchez no juega en el Udinese y sufre con las lesiones hace dos años, ¿le preocupa? ¿Qué sabe de su situación médica?

Alexis es un caso parecido a Vidal. Ama a su selección y quiere estar de cualquier manera. Después tenemos que evaluar todos estos imponderables. Imagínate que no pude contar ni un minuto con Alexis en las Eliminatorias. Ni uno. Es de esos jugadores cuya vida es el fútbol. A su edad, no tiene ni un gramo de grasa. Ese tipo de cosas te hacen pensar que uno puede contar con esos muchachos, porque son figuras fundamentales. Estamos también analizando este tipo de cuestión. Alexis es un jugador diferente. Si lo llamamos, viene, sin ningún tipo de duda.

En todo su período al mando de la Roja, ¿recibió alguna oferta?

No he recibido ninguna oferta. Y si hubiese recibido alguna, no. Estoy muy concentrado en la Selección. La Selección para mí es todo. Estoy enfocado. Tengo deseo de revertir más que nadie la situación, de poder cumplir este objetivo. Y más allá de todo lo que pueda llegar a pasar, mi deseo es iniciar un proceso o continuar con este proceso, independientemente de lo que pase en esta fecha. No lo decido yo, pero todo mi equipo está en la misma línea.