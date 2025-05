Ricardo Gareca entrega la lista de la Selección para los encuentros frente a Argentina y Bolivia, dos partidos que, otra vez cargan el mote de decisivos, aunque, ahora, con el añadido de que no existe margen de error: para seguir ilusionándose con el repechaje (a estas alturas, el único camino posible para aspirar al Mundial) el combinado nacional debe obtener los seis puntos. Sí, ganarle al campeón del mundo, en el Estadio Nacional, el 5 de junio, y doblegar a la Albiverde, en El Alto, a 4.200 metros de altitud, cinco días después.

El Tigre, una vez más sorprende. Primero desde las ausencias. En la convocatoria, por ejemplo, no aparece Eduardo Vargas, quien en buena parte de su gestión fue algo así como su amuleto. Tampoco está Fernando Zampedri, quien se nacionalizó para aportarle a la escuadra la contundencia ofensiva que nunca ha tenido. El Toro, además, estuvo entrenando en cámaras hipobáricas en la clínica Meds para el potencial llamado, que nunca se produjo. En la columna de las sorpresas, hay que anotar las presencias del audino Esteban Matus y del volante Rodrigo Ureña, figura del Universitario, de Perú.

Explicaciones a la lista de Gareca: el debate que abre la convocatoria del Tigre para enfrentar a Argentina y Bolivia

Como suele suceder con convocatorias de esta naturaleza, y más por el carácter de crucial que reviste especialmente la que el estratega divulgó por la vía virtual este viernes, el debate no tarda en producirse. La materia más notoria, por ejemplo, es la ausencia de un delantero de área. “Un ‘nueve’ no hay”, sentencia, por ejemplo, Jorge Aravena, quien destacó en la Roja entre los 80 y los 90. En ese contexto, el exvolante establece una sentencia: “Alexis Sánchez debe jugar de delantero, en cualquier sistema”.

El Mortero desmenuza la elección de Gareca. "Tal vez la no convocatoria de Vargas y Zampedri indica que va a plantear un juego cerrado en el bloque posterior y, a nivel ofensivo, tal vez, va a apostar a un error del rival. De Argentina, eso sí, es difícil que se produzca. Es una posibilidad. Está dentro de las opciones que pueden tomar en los partidos, pero es bastante complicado", teoriza.

También se sorprende por la citación de Igor Lichnovsky. “Hace rato que no juega”, apunta. “Quizás esté proyectando el juego aéreo defensivo”, vuelve a elucubrar.

En el mediocampo, es categórico. “En algún momento dije que me parecía que Arturo Vidal era el mejor volante del mundo. Hoy le está costando mucho en el torneo local y en lo internacional, ni hablar. Yo creo que ya no está para la alta competencia. Si le cuesta acá, imagine en un partido por las Eliminatorias. Esteban Pavez es un volante de contención clásico, de los que juegan parados siempre delante de los centrales. Entonces, hay que ver la idea que tenga Gareca con él. Tal vez lo llama porque le aporta presencia”, sostiene.

El contrasentido

Leonardo Véliz, mundialista en Alemania 1974, coincide en la apreciación. “Un nombre de área no hay. No sé por qué Zampedri no está si lo nacionalizaron para eso. No me atrevo a dar una opinión. Vargas era uno de los preferidos de Gareca tampoco está. En Nacional no está jugando. A Alexis tendrá que decirle que tiene tantos mediocampistas que tendrá que jugar de punta. No se acordó de Damián Pizarro ni de (Diego) Valencia”, analiza.

El Pollo concluye aludiendo a las presencias colocolinas. “Lo de Vidal y Pavez llama la atención, por el estado anímico en que están ambos, producto de lo que está pasando Colo Colo. Si no llama a Zampedri por las malas actuaciones de la UC, con mayor razón no debería llamarlos. Yo creo que es un respaldo, pero por rendimiento no debería citarlos, al contrario de lo que pasa con Charles Aránguiz. Isla, por ejemplo, no está. Ahí hay un contrasentido. Que Isla no esté está justificado, pero no se entiende que estén Vidal o Pavez que están en el mismo momento deportivo. Habrá otros atributos que les ve. Uno espera que Vidal dé más, pero hoy no está pasando. Está pisando tierra, cayó de las nubes. A lo mejor es un respaldo hacia él. Quizás Gareca crea que todavía les pueda dar motivación a sus compañeros”, apunta.