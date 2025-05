Gonzalo Jara revela que nunca fue amigo de Alexis Sánchez: “No lo sigo, era solo un compañero”

No ha sido una buena temporada para Alexis Sánchez. Se esperaba que su retorno a Udinese luego de 13 años fuera una fiesta, pero terminó en una pesadilla para él y la institución. El tocopillano sólo ha sumado 384 minutos en esta temporada de la Serie A, en 12 encuentros disputados. Las lesiones y la irregularidad le impidieron ganarse un lugar en el once de Kosta Runjaić, con quien tiene ya tiene una disputa que es irreversible. Ante esto, es un hecho que el formado en Cobreloa no continuará en Friuli y buscará nuevo club.

En el momento en que se hablaba del delantero en Radio ADN, Gonzalo Jara, su excompañero en la Generación Dorada que obtuvo dos Copa América, confesó que no tenían una amistad y que sólo tenían una relación de trabajo.

“No lo sigo… no lo he visto (...) ¿Que éramos amigos? No, yo solo era compañero de Alexis“, comenzó diciendo el exdefensa. No obstante, en el programa radial se tomaron esta situación sin tanta gravedad. ”¿Acá somos todos amigos? Ahora que la gente piense que sí, no“, aclaró Jara.

Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Luego hizo una reflexión sobre cómo el goleador histórico de la Roja se comportaba con algunos integrantes de ese plantel: “Alexis no estaba en la banda pitillo. (…) Él se juntaba con Mauricio (Isla), pero siempre ha sido más bien solitario, todos lo sabemos“.

Mala relación con el DT

Cabe destacar que el último fin de semana Udinese cayó por 2-0 ante Juventus, duelo en el que Sánchez ingresó en el minuto 76. Al día siguiente, el delantero compartió en Instagram una publicación en la que está en fotografías junto a Igor Tudor, Pep Guardiola, Arsène Wenger, José Mourinho, Antonio Conte, Simone Inzaghi y Diego Simeone, todos entrenadores que tuvo a lo largo de su carrera.

Además, en el posteo escribió: “Esto es lo lindo del fútbol, que a pesar de que te pueda gustar o no un jugador siempre exista el respeto, el cariño y, sobre todo, la humildad”.