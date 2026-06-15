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    SEA declara inadmisible recurso contra proyecto de Dreams en Talca

    Ante las denuncias presentadas contra las obras del proyecto ya en construcción, la dirección ejecutiva del SEA declaró inadmisible el recurso extraordinario de revisión y derivó el caso a oficina en el Maule.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    La dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) declaró inadmisible un recurso extraordinario contra el proyecto Parque Ferial del Maule de Dreams en Talca, que considera una inversión de US$21 millones.

    La medida buscaba revertir la aprobación de la consulta de pertinencia y que la iniciativa, ya en construcción, requiriera el ingreso al Servicio de Evaluación Ambiental de Chile (SEIA) para su aprobación.

    Rodrigo González Ormazábal, abogado y director de la sociedad que actualmente opera el casino de Talca, acusó que las obras de Dreams realizarían perforaciones más allá de lo descrito en la consulta de pertinencia.

    “Con posterioridad al pronunciamiento del SEA se han conocido antecedentes nuevos, objetivos y verificables consistentes en (i) excavaciones de aproximadamente 3,0 m de profundidad, acreditadas mediante acta notarial solicitada por el propio titular y; (ii) ejecución material de obras que duplican la profundidad máxima informada al SEA”, decía la denuncia.

    Ante este contexto, la resolución del SEA plantea que no está entre sus competencias el seguimiento y fiscalización de las medidas que, en este caso, se aprobaron en base a las afirmaciones que entregó el titular sobre las características del proyecto. En el escrito aclara que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) tiene ese rol.

    “Si con ocasión del ejercicio de sus facultades, la SMA estimare que se realizaron proyectos o actividades que debieron haber ingresado al SEIA, dicha autoridad, en conformidad a lo establecido en el artículo 3 letra i) de la Ley Orgánica de la SMA, requerirá informe de este Servicio para que, en base a los antecedentes de fiscalización aportados por dicho órgano, pueda emitir un pronunciamiento respecto a la necesidad de que los proyectos o actividades señalados deban contar con una RCA favorable”, dijo el SEA.

    Además, el SEA derivó los antecedentes a su filial del Maule. “Órgano competente, para su conocimiento y resolución”, dijo en relación con que sea esa oficina la que evalúe si corresponde evaluar el caso ante la denuncia de la excavación profunda más allá de lo informado en un principio.

    Desde Dreams valoraron la resolución y destacaron que el proyecto sigue adelante, “con el 75% de sus obras ejecutadas y apertura proyectada para noviembre de este año”.

    Pedro Moya, abogado que representa a Dreams en las causas vinculadas al proyecto, valoró la decisión y señaló que “esta resolución confirma que la actuación del SEA fue correcta y que no existían fundamentos para revisar el pronunciamiento emitido el año pasado. También permite transparentar que quien ha impulsado esta acción es el director de la sociedad que actualmente explota el casino de Talca, cuya operación se mantendrá vigente hasta la entrada en funcionamiento del nuevo recinto”.

    Moya agregó que “durante los últimos años hemos enfrentado distintos intentos por cuestionar o retrasar el desarrollo de este proyecto. Algunos de ellos fueron promovidos a través de una organización llamada Corporación Bioecoterra y hoy vemos al propio representante del actual operador liderando nuevas acciones. Lo relevante es que las autoridades competentes han descartado sistemáticamente cada uno de esos cuestionamientos y han ratificado la legalidad y solidez de la tramitación del proyecto”.

    Desde el titular del proyecto también comentaron que “anteriormente la Superintendencia del Medio Ambiente desestimó en todas sus partes las denuncias presentadas contra el Parque Ferial del Maule, concluyendo que no existen incumplimientos ambientales ni antecedentes que permitieran acreditar daño ambiental asociado a su ejecución”.

    El proyecto se emplaza en el histórico recinto de la Asociación Gremial Agrícola Central (AGAC), en Talca, y contempla un centro de convenciones, restaurantes, sala de juegos, áreas verdes y espacios destinados a ferias, exposiciones y actividades culturales. “Con más de 7.600 metros cuadrados construidos, la iniciativa busca fortalecer la infraestructura para eventos, turismo y desarrollo económico de la Región del Maule, manteniendo la tradicional vocación ferial que ha caracterizado al recinto por más de cinco décadas”, destacaron.

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