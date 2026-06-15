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    Las claves para entender la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años en Reino Unido

    Aplicaciones como TikTok, YouTube, Instagram, X, Snapchat y Facebook serán bloqueadas. Mientras que se estudian estrategias para identificar la identidad de los usuarios.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Reino Unido prohibirá Instagram, TikTok y otras redes sociales para menores de 16 años. Foto creada con IA.

    El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años, prometiendo “poner fin a un sistema que está fallando a nuestros hijos”.

    El mandatario anunció que la prohibición entrará en vigor a principios del próximo año e incluirá todas las principales aplicaciones de redes sociales, con la excepción de las plataformas de mensajería y los servicios educativos.

    Así, aplicaciones como TikTok, YouTube, Instagram, X, Snapchat y Facebook serán bloqueadas. Sin embargo, el gobierno prohibirá el acceso de menores de 16 años a las plataformas de interacción entre usuarios que permiten la publicación de contenido y el uso de algoritmos para recomendarlo (término técnico para redes sociales). Esto significa que todas las plataformas principales estarán incluidas. Actualmente, en Reino Unido, se requiere tener al menos 13 años para usar las principales redes sociales.

    Según el gobierno, las plataformas de mensajería WhatsApp y Signal no estarán incluidas en la prohibición. El diario The Guardian indicó que habrá una lista de excepciones muy específica, ya que el gobierno no quiere afectar a las plataformas de música en streaming, comercio electrónico ni servicios educativos.

    El plan, que se inspiró en uno similar llevado a cabo en Australia, implementará incluso más medidas. Por ejemplo, se bloquearán las transmisiones en vivo y la comunicación con desconocidos para los menores de 16 años en una “gama más amplia de servicios en línea”, como sitios de juegos como Roblox, escribió The Guardian.

    Según el gobierno, estas restricciones se aplicarían por defecto a los jóvenes de 16 y 17 años para evitar un cambio drástico al cumplir los 16. Los ministros, indicó el diario, esperan que mantener las restricciones para los nuevos usuarios de redes sociales evite esta amenaza. También se están considerando límites al desplazamiento infinito y restricciones de uso de redes sociales para este grupo de edad.

    Las medidas también incluyen lo que se conoce como chatbots de “acompañamiento romántico”, que simulan relaciones sexuales y juegos de rol con los usuarios. En este caso quienes lo usen deberán tener una edad mínima de 18 años. Otros chatbots también tendrán un límite de edad de 18 años para las “funcionalidades íntimas”.

    El gobierno tiene previsto presentar más medidas en julio, como una actualización que abordará temas como el manejo de las redes privadas virtuales (VPN), que permiten a los usuarios eludir las restricciones geográficas. Los ministros también presentarán el próximo mes nuevos planes para jóvenes de 16 y 17 años.

    El gobierno afirmó que nueve de cada diez padres que respondieron a una consulta gubernamental sobre redes sociales apoyaron una edad mínima de 16 años. Casi el 83% opinó que los riesgos que presentan las redes sociales superan los beneficios.

    Según el informe, los jóvenes que respondieron a la consulta, que finalizó en mayo, compartieron estas preocupaciones: el 62% coincidió en que restringir las funciones de alto riesgo los haría más seguros en línea. Aproximadamente la mitad manifestó su deseo de que se restringiera el desplazamiento infinito.

    El anuncio sugiere que el gobierno podría endurecer -o al menos modificar- el proceso de verificación de edad ya vigente en virtud de la Ley de Seguridad en Línea de Reino Unido, supervisada por el organismo regulador de las comunicaciones británico, Ofcom. El regulador publicará en octubre una evaluación sobre la mejor manera de implementar la verificación de edad para menores de 16 años.

    Este proceso impide que los menores de 18 años accedan a pornografía y otros contenidos dañinos. Esta “verificación de edad altamente efectiva” permite a las plataformas determinar la edad de los usuarios mediante diversos métodos: estimación de edad facial, recopilación de información bancaria, estimación de edad basada en correo electrónico y, en algunos casos, mediante identificaciones digitales, indicó The Guardian. Si bien informes recientes sugieren que el gobierno podría introducir el escaneo facial para verificar la edad de los usuarios, esto ya se está haciendo y forma parte de una legislación anterior vigente.

    El gobierno ha anunciado que Ofcom llevará a cabo un estudio rápido sobre cómo verificar la edad según las nuevas medidas, con el fin de garantizar que los adolescentes en Reino Unido no puedan eludir la prohibición con la misma facilidad que sus homólogos australianos. El comisionado de seguridad en línea de Australia ha declarado que una proporción considerable de menores de 16 años en el país ha conservado sus cuentas, ha logrado crear otras nuevas o ha sorteado los sistemas de control de edad.

    Los detalles de los planes de verificación de edad serán complejos. The Guardian indicó que el gobierno busca que sea mucho más difícil para los menores eludir las medidas de seguridad mediante una estrategia de aplicación efectiva. Mientras tanto, las plataformas y los defensores de la privacidad están preocupados por las implicaciones técnicas y políticas de recopilar, potencialmente, mucha más información sobre los usuarios de redes sociales.

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