CMF posterga la entrada en vigencia de norma que prohíbe otorgar crédito a directores y sociedades “aguas abajo”

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) postergó en seis meses la entrada en vigencia de la Circular N° 2.364, referida a la prohibición de otorgar créditos con personas relacionadas con los bancos, una condición que también se extiende a las sociedades directas y ahora también las de “aguas abajo”.

La norma en cuestión prohíbe a los bancos otorgar créditos a sus propios directores o apoderados generales, así como también a sus cónyuges, convivientes, hijos menores y a las sociedades en las que cualquiera de ellos tenga participación directa o indirecta.

“En consideración al costo regulatorio involucrado en la implementación de la normativa, y en uso de sus facultades, la CMF ha decidido posponer la entrada en vigencia de la nueva normativa hasta el 26 de diciembre de 2026″, dijo la CMF en un comunicado.

Antes, la norma no extendía la prohibición a sociedades donde existía una participación indirecta y el cambio, que se definió el 19 de junio de 2025, generó molestias en los bancos.

Según informó Pulso en su momento, los bancos recurrieron a la justicia con un reclamo de ilegalidad contra la CMF por la normativa, cuestionando el alcance de la normativa, su legalidad y la proligidad del proceso.

“Los bancos criticaron que la CMF recién el 28 de julio de 2025 se dio cuenta de que era necesario dar un año de plazo para que los cambios de la nueva norma pudieran ser aplicados por los bancos y sus clientes”, dijeron en su momento.