Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Uruguay en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Asociación Uruguaya de Fútbol

Este lunes continúan los partidos debut en el Mundial de Fútbol 2026 y llega el turno del primer duelo para Arabia Saudita y Uruguay, equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

Las selecciones son parte del Grupo H de la fase inicial, que completan España y Cabo Verde, los que jugaron horas atrás y dejaron un marcador empatado sin goles.

Cuándo juega Arabia Saudita vs. Uruguay

El partido de Arabia Saudita contra Uruguay es este lunes 15 de junio, a las 18:00 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

Dónde ver a Arabia Saudita vs. Uruguay

El partido de Arabia Saudita contra Uruguay se transmite en Chilevisión y en DSports de DirecTV.

En tanto, la cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+ en el Plan Premium.