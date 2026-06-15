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    Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Uruguay en TV y streaming

    Las selecciones del Grupo H se miden en Florida, Estados Unidos, durante este lunes.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Uruguay en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Asociación Uruguaya de Fútbol

    Este lunes continúan los partidos debut en el Mundial de Fútbol 2026 y llega el turno del primer duelo para Arabia Saudita y Uruguay, equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

    Las selecciones son parte del Grupo H de la fase inicial, que completan España y Cabo Verde, los que jugaron horas atrás y dejaron un marcador empatado sin goles.

    Cuándo juega Arabia Saudita vs. Uruguay

    El partido de Arabia Saudita contra Uruguay es este lunes 15 de junio, a las 18:00 horas de Chile.

    Las selecciones se miden en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

    Dónde ver a Arabia Saudita vs. Uruguay

    El partido de Arabia Saudita contra Uruguay se transmite en Chilevisión y en DSports de DirecTV.

    En tanto, la cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+ en el Plan Premium.

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