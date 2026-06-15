Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Uruguay en TV y streaming
Las selecciones del Grupo H se miden en Florida, Estados Unidos, durante este lunes.
Este lunes continúan los partidos debut en el Mundial de Fútbol 2026 y llega el turno del primer duelo para Arabia Saudita y Uruguay, equipo dirigido por Marcelo Bielsa.
Las selecciones son parte del Grupo H de la fase inicial, que completan España y Cabo Verde, los que jugaron horas atrás y dejaron un marcador empatado sin goles.
Cuándo juega Arabia Saudita vs. Uruguay
El partido de Arabia Saudita contra Uruguay es este lunes 15 de junio, a las 18:00 horas de Chile.
Las selecciones se miden en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.
Dónde ver a Arabia Saudita vs. Uruguay
El partido de Arabia Saudita contra Uruguay se transmite en Chilevisión y en DSports de DirecTV.
En tanto, la cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+ en el Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.