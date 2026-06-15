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    El mea culpa de Bélgica tras igualar ante Egipto en el Mundial: “No estuvimos a la altura”

    Youri Tielemans, uno de los emblemas de los Diablos Rojos, no se mostró conforme con el resultado final en Seattle. El entrenador Rudi García también exhibió una autocrítica.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Youri Tielemans realizó un mea culpa tras la igualdad de Bélgica y Egipto en el Mundial.

    No fue el resultado que buscaban en la selección de Bélgica. En la primera jornada del Grupo G del Mundial 2026, los Diablos Rojos querían ratificar su estatus de candidato en la zona ante Egipto, sin embargo, solo consiguieron salvar una igualdad por 1-1 en el Seattle Stadium.

    Las caras largas en el conjunto europeo lo decían todo. Youri Tielemans, el capitán y uno de los emblemas dentro del equipo, realizó un mea culpa por el bajo nivel exhibido en el estreno mundialista. “Fue muy duro. Sobre todo al principio del partido, no estuvimos a la altura ni lo suficientemente finos. Tras el descanso, las cosas mejoraron mucho. Creamos algunas ocasiones en la primera parte, pero no conseguimos rematar a puerta. Sin embargo, el gol de Lukaku nos vino bien. Después, tuvimos más oportunidades para sentenciar el partido. Egipto es un equipo difícil. Sabemos que podemos hacerlo aún mejor“, dijo.

    En esa misma línea, el lateral Timothy Castagne también se mostró disconforme y evitó incurrir en cualquier tipo de excusa. “Egipto fue superior en los duelos y perdimos la posesión con demasiada frecuencia. Nuestra primera parte no fue muy buena. Quizás se deba a que estábamos algo nerviosos. No sé por qué había estrés, pero en la segunda parte demostramos que podemos hacerlo mejor. España también empató. Solo para demostrar que nunca es fácil en un Mundial, ni siquiera contra un país más pequeño”, lanzó el jugador del Fulham.

    La Selección de Bélgica solo empató en el debut contra Egipto.

    Por último, el entrenador Rudi García reconoció las virtudes del cuadro africano y lo acompañó de una autocrítica. “El primer partido del Mundial siempre es complicado. Sobre todo porque jugábamos contra uno de los mejores países de África. Y encima marcaron con su primer disparo. No puedes permitir que un equipo así se adelante en el marcador, porque eso les beneficia. Podrían replegarse y confiar en Salah y Marmoush. Tienen muchísimo talento”, señaló.

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