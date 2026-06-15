Bélgica reacciona a tiempo para rescatar un esforzado empate ante el encendido Egipto de Mohamed Salah

Bélgica reaccionó a tiempo en Seattle. El linajudo equipo de los Diablos Rojos consiguió un empate 1-1 al límite ante la enconada selección de Egipto en el estreno del Grupo G, partido en el que los del cumpleañero Mohamed Salah dominaron en grandes pasajes.

Pero la potencia africana tenía otros planes. Intentó adelantar a su equipo en la cancha, copó el mediocampo y cortó la línea de pases de los Diablos Rojos, quienes no encontraban claridad con la férrea marca sobre su gran motor: Kevin de Bruyne.

Encima, el trabajo sincronizado entre el lateral Mohamed Hany y el mediocampista Mohanad Lasheen dobló la marca sobre Jérémy Doku en la banda izquierda del ataque europeo, situación que ahogó aún más sus pretensiones.

A pesar de esos grandes obstáculos, fue la escuadra que dirige el francés Rudi García la que tuvo la primera aproximación clara. De Bruyne, quien hoy defiende los colores del Napoli italiano, remató desde el borde del área, pero su disparo se cerca de un vertical.

Al otro lado, los Faraones juntaban mucha gente en el área de su adversario. Así, la constante movilidad de la estrella Mohamed Salah permitía generar espacios tras el doblaje de las marcas. De esa manera llegó la primera cifra del partido, después de que una gran jugada iniciada por la figura de Liverpool (ya anunció su salida) permitió la soledad de Emam Ashour, quien derrotó la resistencia de Thibaut Courtois con un derechazo que se coló en el rincón izquierdo para el 1-0, a los 19 minutos.

Los europeos no salían del asombro, mientras que la intensidad de los dirigidos de Hossam Hassan le restaba toda fluidez al juego de su adversario. En escenario, la desesperación de los rojos dejaba espacios a los africanos en posición de remate. A los 33’, los Faraones estuvieron muy cerca de la segunda cifra, después de que el remate de Mostafa Ziko fuera desviado por Courtois con la punta de los dedos.

En el primer minuto agregado de la primera parte, un remate alto desde el punto penal ejecutado por Doku -quien se vio obligado a cambiarse de banda- fue lo más peligroso de unos perdidos Diablo Rojos en la primera parte.

A tiempo

En el complementario, Egipto de ninguna manera bajó el ritmo. A los 48 minutos estuvo próximo a aumentar las cifras, todo después de una gran jugada de Ashour que ni Zico y tampoco Marmoush pudieron definir.

Los europeos intentaron una reacción con un tiro libre de De Bruyne que dio en la parte externa del vertical. Entonces, el DT García se decidió por el ingreso del goleador Romelu Lukaku. Cambio que tuvo una influencia inmediata, ya que en la primera jugada de peligro se metió entre los centrales y obligó al autogol de Mohamed Hany para el 1-1, a los 66’.

En los minutos finales, el partido ganó en emociones. A ocho del final, el cabezazo del zaguero belga Brandon Mechele obligó a una gran tapada de Mostafa Shobeir. En la contra carga, el centro cerrado de Ahmed el Fotouh obligó a Courtois a reaccionar de emergencia.

Acción constante en ambas áreas, para que Lukaku no pudiera adelantar a su equipo tras un centro preciso, último esfuerzo para terminar en tablas en el grupo que también conforman Irán y Nueva Zelanda.