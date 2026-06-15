SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Bélgica reacciona a tiempo para rescatar un esforzado empate ante el encendido Egipto de Mohamed Salah

    Los africanos se pusieron en ventaja y fueron amplios dominadores en la primera etapa. Sin embargo, el ingreso de Romelu Lukaku fue clave para que los Diablos Rojos lograran la igualdad 1-1 en el inicio del Grupo G del Mundial 2026.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    La selección de Bélgica iguala ante Egipto en Seattle. FOTO: FIFA.

    Bélgica reaccionó a tiempo en Seattle. El linajudo equipo de los Diablos Rojos consiguió un empate 1-1 al límite ante la enconada selección de Egipto en el estreno del Grupo G, partido en el que los del cumpleañero Mohamed Salah dominaron en grandes pasajes.

    Pero la potencia africana tenía otros planes. Intentó adelantar a su equipo en la cancha, copó el mediocampo y cortó la línea de pases de los Diablos Rojos, quienes no encontraban claridad con la férrea marca sobre su gran motor: Kevin de Bruyne.

    Encima, el trabajo sincronizado entre el lateral Mohamed Hany y el mediocampista Mohanad Lasheen dobló la marca sobre Jérémy Doku en la banda izquierda del ataque europeo, situación que ahogó aún más sus pretensiones.

    A pesar de esos grandes obstáculos, fue la escuadra que dirige el francés Rudi García la que tuvo la primera aproximación clara. De Bruyne, quien hoy defiende los colores del Napoli italiano, remató desde el borde del área, pero su disparo se cerca de un vertical.

    Al otro lado, los Faraones juntaban mucha gente en el área de su adversario. Así, la constante movilidad de la estrella Mohamed Salah permitía generar espacios tras el doblaje de las marcas. De esa manera llegó la primera cifra del partido, después de que una gran jugada iniciada por la figura de Liverpool (ya anunció su salida) permitió la soledad de Emam Ashour, quien derrotó la resistencia de Thibaut Courtois con un derechazo que se coló en el rincón izquierdo para el 1-0, a los 19 minutos.

    Los europeos no salían del asombro, mientras que la intensidad de los dirigidos de Hossam Hassan le restaba toda fluidez al juego de su adversario. En escenario, la desesperación de los rojos dejaba espacios a los africanos en posición de remate. A los 33’, los Faraones estuvieron muy cerca de la segunda cifra, después de que el remate de Mostafa Ziko fuera desviado por Courtois con la punta de los dedos.

    En el primer minuto agregado de la primera parte, un remate alto desde el punto penal ejecutado por Doku -quien se vio obligado a cambiarse de banda- fue lo más peligroso de unos perdidos Diablo Rojos en la primera parte.

    A tiempo

    En el complementario, Egipto de ninguna manera bajó el ritmo. A los 48 minutos estuvo próximo a aumentar las cifras, todo después de una gran jugada de Ashour que ni Zico y tampoco Marmoush pudieron definir.

    Los europeos intentaron una reacción con un tiro libre de De Bruyne que dio en la parte externa del vertical. Entonces, el DT García se decidió por el ingreso del goleador Romelu Lukaku. Cambio que tuvo una influencia inmediata, ya que en la primera jugada de peligro se metió entre los centrales y obligó al autogol de Mohamed Hany para el 1-1, a los 66’.

    En los minutos finales, el partido ganó en emociones. A ocho del final, el cabezazo del zaguero belga Brandon Mechele obligó a una gran tapada de Mostafa Shobeir. En la contra carga, el centro cerrado de Ahmed el Fotouh obligó a Courtois a reaccionar de emergencia.

    Acción constante en ambas áreas, para que Lukaku no pudiera adelantar a su equipo tras un centro preciso, último esfuerzo para terminar en tablas en el grupo que también conforman Irán y Nueva Zelanda.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolSelección de BélgicaSelección de EgiptoMohamed Salah

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En espera de la respuesta de Nicolás Grau: comisión revisora fija fechas para revisar AC contra exministro

    Amparo Noguera llega al Teatro la Memoria con intenso monólogo

    Mapocho Orquesta estrena sus Ilusiones Ópticas en Matucana 100

    7,2% más que el año pasado: más de 34 mil inscritos rinden la PAES de Invierno 2026

    Kast tilda de “gravísima” la denuncia penal de Migraciones por presunto tráfico de menores desde Haití

    Museo de Bellas Artes cancela exposición del destacado artista argentino León Ferrari por recortes presupuestarios

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    A qué hora y dónde ver a Irán vs. Nueva Zelanda con el debut de Tim Payne en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Irán vs. Nueva Zelanda con el debut de Tim Payne en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Uruguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Uruguay en TV y streaming

    En espera de la respuesta de Nicolás Grau: comisión revisora fija fechas para revisar AC contra exministro
    Chile

    En espera de la respuesta de Nicolás Grau: comisión revisora fija fechas para revisar AC contra exministro

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    7,2% más que el año pasado: más de 34 mil inscritos rinden la PAES de Invierno 2026

    CMF posterga la entrada en vigencia de norma que prohíbe otorgar crédito a directores y sociedades “aguas abajo”
    Negocios

    CMF posterga la entrada en vigencia de norma que prohíbe otorgar crédito a directores y sociedades “aguas abajo”

    El empleador frente a la Ley de Datos: Obligaciones urgentes

    SEA declara inadmisible recurso contra proyecto de Dreams en Talca

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio
    Tendencias

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    Raúl Vallecillo, el cerebro de Panini en la región: “Por lejos, este ha sido el álbum más exitoso en la historia de Chile”

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    El mea culpa de Bélgica tras igualar ante Egipto en el Mundial: “No estuvimos a la altura”
    El Deportivo

    El mea culpa de Bélgica tras igualar ante Egipto en el Mundial: “No estuvimos a la altura”

    Bélgica reacciona a tiempo para rescatar un esforzado empate ante el encendido Egipto de Mohamed Salah

    Pesar en la prensa deportiva: fallece Marco Muga, histórico reportero gráfico del fútbol chileno

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características
    Tecnología

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Amparo Noguera llega al Teatro la Memoria con intenso monólogo
    Cultura y entretención

    Amparo Noguera llega al Teatro la Memoria con intenso monólogo

    Mapocho Orquesta estrena sus Ilusiones Ópticas en Matucana 100

    Museo de Bellas Artes cancela exposición del destacado artista argentino León Ferrari por recortes presupuestarios

    Las claves para entender la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años en Reino Unido
    Mundo

    Las claves para entender la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años en Reino Unido

    Las dudas sobre el acuerdo entre EE.UU. e Irán que marcan la cumbre del G7

    Zelenski revela que propuso invitar a Putin a la cumbre del G7: “Es una buena oportunidad para reunirse”

    El papel de la melatonina durante la menopausia
    Paula

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar