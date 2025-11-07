Bélgica domina la lista de los jugadores más caros del Mundial Sub 17 de Qatar

La Copa del Mundo Sub 17 presume de ser el principal semillero de las figuras que después llenarán portadas en el fútbol planetario. En ese aspecto, existen varios jugadores que llenan las agendas de los veedores de los equipos más prominentes de la escena internacional.

En ese expediente, la selección de Bélgica es la más valiosa entre las 48 que disputan la competición. De acuerdo con el sitio alemán Transfermarkt, la suma de los valores de los pases de los noveles Diablos Rojos supera los 23,2 millones de dólares.

Muy lejos de los europeos están los brasileños, en el segundo puesto. El plantel de las futuras estrellas del Scratch supera los 8 millones de la divisa norteamericana. El tercer equipo en el ranking es el campeón defensor Alemania, cuya tasación llega a los 4,7 millones de la misma moneda.

Según el mismo sitio germano, la Roja más chica está en el vigésimo puesto entre los equipos nacionales con un valor de mercado que ni siquiera alcanza los 100 mil dólares, siempre respecto del algoritmo del citado canal especializado de origen teutón.

Los más valiosos

Los Diablos Rojos, además, tienen en su plantel a los dos atletas más caros de toda la competición. El primer es el volante de contención Jorthy Mokio, figura y capitán de esa esacuadra europeo.

El mediocampista de 1,84 m de estatura pertenece a los registros del Ajax de Ámsterdam, en los Países Bajos. Sin embargo, el juvenil ya está en las listas de deseos de Manchester United y Arsenal en Inglaterra, además del Barcelona de España. Según el sitio alemán el pase de Mokio está valorado en 9,3 millones de dólares.

Segundo en la lista de los más caros aparece su compatriota Nathan de Cat, quien también ocupa la mitad de la cancha como posición natural y mide 1,92 m. Pertenece a las inferiores del Anderlecht de su país.

Otro volante de contención, el brasileño Zé Lucas, quien milita en el Sport Recife de su país, equipo que está último en el campeonato local, tras conseguir solo dos victorias en 31 encuentros.

El chileno mejor ubicado en es mismo ranking germano es el lateral derecho Martín Jiménez de Audax Italiano, futbolista al que el algoritmo germano lo valora en menos de 50 mil dólares.