El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton

Puede que para Eric Clapton haya sido un alivio dejar atrás el sonido más contenido que exploraba con The Yardbirds, para formar ese combo rockero y sicodélico llamado Cream. Pero su etapa con el trío estuvo lejos de ser armoniosa. Las constantes discusiones con Jack Bruce y Ginger Baker, marcaron profundamente la dinámica del grupo.

En ese contexto, Clapton —apodado “Slowhand”— llegó a sentir que la banda nunca alcanzó su verdadero potencial. Su idea original era sumar un cuarto integrante, un vocalista, que aportara cohesión, algo que nunca se concretó. Y es que, en la práctica, Cream funcionaba como una suma de talentos desbordados: Bruce y Baker, con raíces en el jazz, llevaban las improvisaciones a terrenos complejos, mientras Clapton intentaba seguir ese ritmo con su enfoque más ligado al blues.

Y Clapton tenía muy claro quién debía ocupar ese puesto, así lo comentó al sitio inglés Uncut. Su idea era que Cream se pareciese más a The Band que a una desbocada banda más intrincada.

“Estaba absolutamente seguro de que si hubiéramos contado con la ayuda de Steve Winwood podríamos haber ido en esa dirección, pero a la manera inglesa. Creo que incluso sentía cierto desprecio por lo que estaban haciendo. Pero después me di cuenta de que Traffic era la versión inglesa de The Band. Llevaba muchísimo tiempo intentando que Steve se uniera. Creo que debí haber hablado con Jack y Ginger al respecto. Pero él estaba muy centrado en lo que hacía en Traffic”.

Con el tiempo, las tensiones internas terminaron por disolver el proyecto, dejando la sensación de que, más allá de su legado, Cream fue también una gran oportunidad perdida dentro de la historia del rock.

De todos modos, Clapton tuvo su revancha tras el final de Cream, pues al quedar libre Clapton formó al supergrupo, Blind Faith (1969), compuesto por Ginger Baker, el mentado Steve Winwood y Ric Grech (de la banda Family). Solo duraron 7 meses, pero en ese lapso alcanzaron a publicar un álbum de estudio homónimo.