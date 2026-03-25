Gnocchi de matcha

Receta para 5 personas.

Ingredientes:

2 kilos de papas.

1 taza y ½ de harina.

1 huevo.

½ taza de queso parmesano.

Sal de mar a gusto.

1 cucharadita de matcha, disuelto en agua caliente.

100 g de queso feta.

1 taza de tomates cherry.

Preparación:

1. Cocer las papas y pelar mientras están calientes.

2. Pasar por el prensapuré y mezclar con el huevo, queso parmesano rallado, matcha y sal.

3. Amasar solo lo necesario para lograr una masa homogénea. Espolvorear una superficie con harina y formar tiras cilíndricas.

4. Con un cuchillo cortar los gnocchi de 1 centímetro y medio.

5. En una olla con abundante agua y sal cocinar los gnocchi hasta que floten.

6. Estilar y rociar con aceite de oliva.

7. Servir con queso feta desmigajado y tomates cherry en cuartos.