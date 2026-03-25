Gnocchi de matcha
Con la tradición del 29 de cada mes como excusa y la abundancia como deseo, estos gnocchi de matcha reinterpretan el clásico de cada fin de mes con un giro inesperado. Mantienen la esencia de la receta casera, pero sumando un toque especial con el tradicional ingrediente asiático. Esta versión es perfecta para honrar la costumbre sin caer en lo de siempre.
Receta para 5 personas.
Ingredientes:
2 kilos de papas.
1 taza y ½ de harina.
1 huevo.
½ taza de queso parmesano.
Sal de mar a gusto.
1 cucharadita de matcha, disuelto en agua caliente.
100 g de queso feta.
1 taza de tomates cherry.
Preparación:
1. Cocer las papas y pelar mientras están calientes.
2. Pasar por el prensapuré y mezclar con el huevo, queso parmesano rallado, matcha y sal.
3. Amasar solo lo necesario para lograr una masa homogénea. Espolvorear una superficie con harina y formar tiras cilíndricas.
4. Con un cuchillo cortar los gnocchi de 1 centímetro y medio.
5. En una olla con abundante agua y sal cocinar los gnocchi hasta que floten.
6. Estilar y rociar con aceite de oliva.
7. Servir con queso feta desmigajado y tomates cherry en cuartos.
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