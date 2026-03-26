Juan José Ribera saca pecho luego del triunfo ante la UC: “Esperábamos un poquito más de presión alta”

Ñublense festeja ante una Universidad Católica que se llena de dudas. Por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga, el equipo de Chillán derrotó como local a la franja por la cuenta mínima, con un tanto de Giovanny Ávalos en los descuentos de la primera parte.

Una vez finalizado el encuentro, Juan José Ribera, entrenador de Ñublense, reconoció que esperaba otro duelo ante el equipo de Daniel Garnero: “Fue un partido parejo. Me sorprendió el primer tiempo, que nos cedían terreno, esperábamos un poquito más de presión alta. Las mayores ocasiones de ellos fueron de contra”, comenzó diciendo a TNT Sports.

“El segundo tiempo fue parejo, después retrocedimos un poco y en los últimos minutos hubo muchos balones largos; el equipo mantuvo siempre la tranquilidad. Fue un partido ordenado, de mucho sacrificio y espíritu”, añadió el estratega.

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Quien también mostró su felicidad por este resultado fue Felipe Campos, que fue una de las figuras del elenco chillanejo este miércoles: “Creo que estamos en un grupo muy unido y fuerte, eso se vio. Teníamos esa espinita del partido pasado, lo trabajamos así. Sabíamos que ellos se iban a guardar jugadores porque tienen un partido importante”.

Así marcha el Grupo B

Con este resultado, la UC se queda con tres unidades en el segundo lugar en el Grupo B de la Copa de la Liga, mientras que Ñublense alcanza el liderato con un punto más.

La zona la completan Cobresal y Universidad de Concepción, que se enfrentarán este jueves en el estadio Ester Roa.