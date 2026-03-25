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    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    La casa inteligente sigue evolucionando y la climatización ya no se trata simplemente de encender o apagar una máquina en la pared. El gigante coreano presentó sus novedades más recientes en Italia, donde el futuro pasa por equipos que entienden su entorno de forma autónoma, se controlan desde el teléfono y maximizan cada peso invertido en energía.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    En el marco de la feria MCE 2026 en Milán, Samsung Electronics presentó su nueva línea de productos de climatización, con un claro enfoque en cómo la inteligencia artificial puede mejorar el confort dentro de la casa y, sobre todo, optimizar el consumo eléctrico.

    Para el usuario de a pie, la principal novedad es el Bespoke AI WindFree Pro. Fiel a la filosofía de la línea Bespoke, la compañía apuesta por un diseño renovado que busca integrarse de manera natural en los espacios habitables. Sin embargo, el salto tecnológico está en su funcionamiento.

    El equipo estrena el sistema Motion Wind, que utiliza tres aspas para generar siete patrones de flujo de aire. El objetivo es ofrecer versatilidad: pasar de un enfriamiento rápido y potente a la tecnología WindFree, diseñada para mantener la temperatura ideal sin la molesta ráfaga de aire helado cayendo directamente sobre las personas.

    La inteligencia artificial toma el control del confort mediante dos funciones prácticas. Por un lado, AI Direct Wind es capaz de seguir al usuario con el flujo de aire si este necesita refrescarse de inmediato.

    Luego, AI Indirect Wind hace exactamente lo contrario, esquivando a las personas para evitar incomodidad térmica. Además, el equipo cruza datos de temperatura interior, exterior, humedad y tamaño de la habitación para ajustar automáticamente sus modos de operación.

    Para el bolsillo, el dato clave está en su integración con la app SmartThings: su modo AI Energy analiza los patrones de uso del hogar para reducir el consumo eléctrico hasta en un 30%.

    Una bomba de calor para el hogar

    La segunda gran apuesta residencial es el EHS ClimateHub. En términos sencillos, es un sistema de bomba de calor “todo en uno” que resuelve la climatización anual: ofrece calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria.

    Lo más destacable de este equipo es su capacidad para reciclar la energía. En lugar de expulsar el calor al exterior cuando el equipo está enfriando la casa en verano, el sistema es capaz de redirigir esa energía térmica para producir agua caliente.

    Esta recuperación del calor le otorga una alta eficiencia energética, adaptándose a las distintas estaciones del año sin disparar la cuenta a fin de mes.

    Aunque en la feria también se exhibieron soluciones industriales a gran escala -impulsadas por la reciente adquisición de la europea FläktGroup-, el mensaje de Samsung para el consumidor final es directo: el futuro de la climatización en el hogar pasa por equipos que entiendan su entorno de forma autónoma, se controlen desde el teléfono y maximicen cada peso invertido en energía.

    Lee también:

    Más sobre:SamsungBespoke AI WindFree ProEHS ClimateHubMCE 2026MilánTecnologíaCasa inteligenteInteligencia artificialIoTBespokeFläktGroupMCE 2026 MilánAI Direct WindAI Indirect WindAI EnergySmartThings

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