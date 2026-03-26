Diputados opositores afirman que medidas aprobadas en el Congreso por alza de combustibles son “miserables” e “insuficientes”

25 DE MARZO DEL 2026 MINISTRO SEGPRES; JOSE GARCIA RUMINOT, MINISTRO EL INTERIOR; CLAUDIO ALVARADO Y MINISTRO DE HACIENDA; JORGE QUIROZ, DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE

Luego de que la noche de este miércoles la Cámara de Diputados aprobara en tercer trámite la ley de combustibles y la despachara para su promulgación, surgieron reacciones desde distintos sectores políticos.

La iniciativa -la primera del gobierno del Presidente José Antonio Kast en ser aprobada- fue visada pasadas las 23.00 horas por 120 votos a favor, uno en contra y 12 abstenciones, tras acoger las modificaciones introducidas por el Senado.

Entre las voces críticas, el diputado del Partido Comunista Boris Barrera sostuvo que “el gobierno tuvo la oportunidad de presentar un proyecto de ley aquí en el Congreso para discutir el problema de fondo, para poder abordar la situación que se viene con el alza a los combustibles”.

En esa línea, agregó que “sin embargo, tomó la decisión, como lo anunció también en campaña, de enfrentar este tipo de cosas con decretos, de manera autoritaria, sin enfrentar el debate democrático aquí en el Congreso”.

El parlamentario también acusó falta de respuesta por parte del Ejecutivo durante la tramitación, afirmando que “no nos contestó, nos ignoró, no se pronunció”.

Andres Perez

Si bien reconoció el alcance de algunas medidas, enfatizó “las encontramos miserables para el efecto que va a provocar principalmente en los trabajadores, las trabajadoras, en las familias más humildes y las capas medias de Chile”.

Además, emplazó al Mandatario señalando que “tome medidas para realmente hacerse cargo de este problema porque plata hay, lo que pasa es que está mal distribuida”.

Desde el Frente Amplio, la diputada Constanza Schonhaut cuestionó el impacto de la iniciativa y sostuvo que “lo que va a ocurrir mañana (jueves), que es el alza de los combustibles y en consecuencia el alza de los alimentos, de la ropa, de la UF y de distintos servicios no es inevitable. Es una decisión política de este gobierno que ha decidido recaer sobre los bolsillos de la gran mayoría de los chilenos y chilenas el costo de esta decisión indolente que no responde a la realidad que tienen las familias chilenas”.

Asimismo, advirtió que “va a afectar directamente a 8 o 9 de cada 10 familias de Chile que les cuesta llegar a fin de mes y no va a afectar al 1% más rico de este país que no está pagando sus impuestos, y que este gobierno en breve les va a bajar más los impuestos como premio al incumplimiento de sus deberes”.

Pese a ello, explicó el respaldo parcial de su sector, indicando que “hemos votado a favor de las propuestas de aquellas medidas que van a ayudar a aliviar mínimamente la situación que las familias chilenas van a vivir desde mañana y lo hemos hecho a pesar de que el proyecto que se presentó es completamente insuficiente”.

En la misma línea, el diputado Raúl Soto (PPD) sostuvo que “lo responsable políticamente para proteger en alguna medida, aunque sea mínima, los sectores más vulnerables había que respaldar la iniciativa”.

Asimismo, emplazó al Ejecutivo a ampliar las medidas, afirmando que “le hemos pedido al Gobierno que no sólo sea responsable fiscalmente, que lo sea también socialmente, que empatice con la clase media y los sectores vulnerables de nuestro país y que impulse un segundo paquete, un colchón con medidas de mitigación social”.

Republicanos valoran paquete de ayudas

Desde el oficialismo, el diputado republicano Luis Sánchez destacó la aprobación del proyecto y señaló que “valoramos tremendamente este paquete de ayudas, y esperamos también que puedan avanzar a futuro, y podamos todos seguir trabajando en conjunto con el Ejecutivo, buscando soluciones ingeniosas, porque hoy día sabemos que las arcas fiscales no están como nos gustaría”.

En esa línea, agregó que “lamentablemente recursos no hay tantos, pero hay muchas medidas que se pueden tomar para ir suavizando esta carga que lamentablemente está pesando hoy día sobre los chilenos”.

Dedvi Missene

Asimismo, subrayó que “claramente yo creo que es parte de nuestra responsabilidad, como miembros del Congreso, desde el gobierno, desde todas las autoridades públicas, seguir trabajando para buscar mecanismos que nos permitan en este momento de crisis (...) ir en ayuda de la gente”.

PDG destaca modificaciones a proyecto

Desde el Partido de la Gente, el diputado Javier Olivares sostuvo que “para nosotros como bancada de 14 diputados, hoy día creemos que lo más importante es seguir luchando por la clase media, la clase que muchas veces es olvidada, que muchas veces es poco atendida por todos los gobiernos”.

Además, apuntó al origen externo de la crisis, indicando que “hay que ser transparente con la ciudadanía y explicarles y decirles que esto no viene justamente por culpa de este gobierno. Nosotros no somos defensores de este gobierno, pero entendemos plenamente que esta es una crisis que se viene arrastrando precisamente y justamente por una guerra, una guerra que está fuera”.

Finalmente, destacó el respaldo transversal a la iniciativa, señalando que “hoy día todos los sectores políticos hemos aprobado estas medidas que buscan precisamente ir en ayuda de la clase media y la clase media emergente, la cual nosotros defendemos y defenderemos siempre”.