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    Carabineros detiene a seis delincuentes por turbazo en farmacia de Maipú: se investiga su participación en otros robos

    Los detenidos corresponden a ciudadanos chilenos, en su mayoría con antecedentes policiales y cuyas edades fluctúan entre los 14 y 38 años.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Especies recuperadas tras detención de seis delincuentes.

    Un grupo de seis delincuentes dedicados a los turbazos en farmacias, fue detenido la tarde del miércoles por personal de Carabineros, luego de protagonizar un robo con intimidación en un local de la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana.

    De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 20.30 horas, en una sucursal de la cadena Cruz Verde, ubicada en avenida El Rosal con Ingeniero Eduardo Domínguez, donde los sujetos intimidaron a los vendedores con armas de fuego para concretar el robo.

    Tras la concurrencia de personal policial de la 29ª Comisaría La Farfana, la banda fue detectada en un servicentro del sector, siendo capturados en Américo Vespucio con El Rosal.

    El capitán Pablo Letelier, oficial de Ronda Rinconada, señaló que “personal policial concurrió a la farmacia de avenida El Rosal. Las víctimas manifestaron las características y se efectúa un plan candado, cerrando las principales arterias del sector, logrando la detención de estos seis sujetos”.

    El capitán detalló que el arma usada durante el atraco simuló ser de fuego, pero corresponde a un espécimen de plástico. En tanto, el vehículo en que se movilizaban mantenía sus patentes adulteradas y se encontraba con encargo vigente por robo.

    Gracias a la oportuna acción policial, también se logró la recuperación de todas las especies sustraídas, que corresponden principalmente a cremas y maquillajes.

    El capitán Letelier agregó que se investiga si esta misma banda está involucrada en otro turbazo a una farmacia ubicada en calle Toesca, en el centro de Santiago, ocurrido un día antes.

    Respecto a los antecedentes de los detenidos, todos corresponde a chilenos, de entre 14 y 18 años. Fueron identificados como D.A.A.S., 17 años, con antecedentes policiales; H.A.M.C., 18 años, con historial policial y quien mantiene una orden pendiente por robo por sorpresa.

    También fue capturado J.M.M.A., 14 años, que mantiene antecedentes policiales, L.A.C.V., 38 años, sin antecedentes; P.E.Z.T., 28 años, con antecedentes y J.F.S.G., 18 años, que también cuenta con prontuario policial.

    Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público y se espera que enfrenten el control de detención durante este jueves.

    Más sobre:PolicialCarabinerosDetenidosTurbazoMaipúFarmacia

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