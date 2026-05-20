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    Alcaldes Castro, Delfino y Vodanovic analizan primeros resultados de proyecto para prevenir la violencia juvenil

    La iniciativa "Trama", impulsada por Open Society Foundations y Fryshuset, busca enfrentar la problemática a través de prevención relacionada con un trabajo en zonas de las comunas de Maipú, Quinta Normal y Renca, y a través de la revinculación educativa.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    Imagen: Municipalidad de Maipú.

    Este martes el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA); el jefe comunal de Renca, Claudio Castro, y la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), participaron en el seminario “¿Y si el problema no son los jóvenes? Violencia, abandono escolar y los caminos que no estamos mirando”, realizado en el Centro Cultural Gabriela Mistral.

    Los alcaldes presentes se refirieron, entre otras cosas, a las experiencias que han tenido en sus comunas aplicando una estrategia de origen sueco para prevenir que adolescentes y jóvenes cometan delitos.

    Se trata del Proyecto Trama, una iniciativa intermunicipal impulsada junto a Open Society Foundations y Fryshuset, que busca construir un “modelo de acompañamiento y desarrollo juvenil basado en la confianza, la participación, la revinculación educativa y el fortalecimiento de comunidades locales”.

    Imagen: Municipalidad de Maipú.

    El proyecto, que dura dos años y se extiende hasta 2027, contempla diagnósticos territoriales, formación de equipos municipales, espacios de intervención juvenil e inversión en infraestructura física y digital para promover la participación y el desarrollo de jóvenes en sus barrios.

    En Maipú el foco está puesto en espacios sociocomunitarios y liderazgo juvenil. En Renca, por su parte, el asunto se destinó a la revinculación educativa, y en Quinta Normal, en el fortalecimiento de competencias, participación y espacios de encuentro para jóvenes.

    “Llevo diez años como alcalde y he visto pasar cuatro gobiernos. En estos diez años el fracaso con nuestros niños y nuestras niñas ha sido transversal, de todos los colores políticos. Y no es solo un fracaso del Estado, es también un fracaso social”, afirmó durante el seminario el alcalde Castro.

    Por su parte, la alcaldesa Delfino afirmó que “tenemos esta mirada preventiva, poniendo el foco en lo relevante que es recuperar espacios públicos, tener una buena educación, tener plazas que sean destinadas y dedicadas a las familias, pensar en los niños y niñas y también una red que permita que puedan crecer en ambientes tranquilos y libres de violencia, construyendo un país mejor”.

    El alcalde Vodanovic también destacó la importancia de que las políticas públicas en el ámbito de la violencia juvenil estén puestas en la prevención, para que el Estado pueda llegar antes y no después.

    Imagen: Municipalidad de Maipú.

    “La prevención, lejos de ser permisividad es anticipación, es mirada íntegra y es poder hacerse cargo de la complejidad que tienen los problemas. Para nosotros es muy importante poder poner sobre la mesa una experiencia concreta, territorial y local que demuestre que, con ciertos procedimientos, metodologías, rigurosidad en el trabajo, podemos dar cuenta de una vivencia exitosa que nos permite revincular a nuestros jóvenes, acercarnos a ellos, generar vínculos y sentidos de pertenencia y de esta forma hacerlos parte del sistema, evitando futuras conductas delictuales”, añadió Vodanovic.

    Hace dos años, el expresidente Gabriel Boric, durante su gira por Europa, pudo conocer de cerca el trabajo realizado con esta estrategia sueca. Acompañado del exministro de Justicia Luis Cordero, visitó las instalaciones de Fryshuset, uno de los centros juveniles de prevención del delito más grandes del mundo. Parte del Proyecto Trama es justamente poder replicar esa experiencia europea en las realidades locales de estas comunas de la Región Metropolitana.

    Más sobre:Proyecto Trama

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