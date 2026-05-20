Copa Libertadores: Boca Juniors y Cruzeiro empatan en La Bombonera para complicar la clasificación de la UC

Boca Juniors y Cruzeiro se dieron dura batalla en La Bombonera. El vértigo de los locales prometía goleada, pero la visita reaccionó para dejar el marcador 1-1. Único resultado que no servía a la UC en el Grupo D, ya que los chilenos podían clasificar el jueves si ganaban a Barcelona. Los brasileños son líderes con 8, mientras que transandinos y cruzados suman 7.

El aparente equilibrio que prometía la visita duró muy pocos instantes. Fue solo un espejismo, porque la intensidad de los transandinos asfixió a la escuadra de Belo Horizonte y tardó en llegar con mucha gente. Porque a los 44 segundos, el local Miguel Merentiel ya había obligado a una gran tapada de Otávio, gran responsable de que su equipo no se fuera con una goleada, temprano en el partido.

Las jugadas de riesgo se atropellaban en la portería de la Raposa. A los 7’, Merentiel volvió a probar al meta de la Sub 20 de Brasil, después de que el uruguayo recibiera una habilitación de primera para el lucimiento del arquero.

Actitud de los dirigidos de Claudio Úbeda que no encontraba oposición en el lado contrario. Otra vez, antes de la docena de minutos, después de un potente remate de Tomás Aranda que tapó Otávio, rebote que quedó en los pies de Milton Jiménez para que el portero se volviera a lucir.

Dominio que encontró justicia cuando el reloj se empinaba sobre el cuarto de hora. Tiro libre extraordinario del mediocampista Leandro Paredes -figura y capitán de Boca Juniors- que llegó preciso al segundo palo donde el planchazo de Merentiel terminó empujando la pelota al arco.

Tras encontrar la apertura del marcador, la escuadra argentina bajó una velocidad y comenzó a administrar la ventaja. Sin embargo, los anfitriones no pasaban apreturas y se entendía que en cualquier momento podía aumentar la diferencia.

En medio de esa aparente seguridad, Cruzeiro encontró una solitaria posibilidad de incomodar a los locales. Pasada la media hora, Kaio Jorge encontró espacio en la derecha del ataque, corrió 40 metros, pero el golero Leandro Brey ganó de manera notable en el achique.

Cuando el encuentro se iba en la primera mitad, el boquense Milton Delgado volvió a dar muestras de la hegemonía de su equipo. El volante salido de las inferiores recibió de Tomás Aranda y disparó con fuerza para que Otávio volviera a lucirse.

Amargo empate

Pero la siesta de los xeneizes duró demasiado. La escuadra mineira salió con un nuevo ímpetu en el tiempo complementario y sus jugadores encontraron más espacios, aunque apelaron más a las individualidades para penetrar la pasiva resistencia del local.

En ese contexto, la visita no demoró en encontrar premio en su aparente insistencia. A los 53’, el lateral Kaiki Bruno desbordó en la izquierda y asistió de manera perfecta al otro carrilero Fagner, quien definió con fuerza para el 1-1.

Era el peor pasaje del cuadro argentino que, incluso, poco antes de la hora de juego pudo ver la segunda caída de su valla. Matheus Pereira eludió rivales en el área oro y cielo para dejar solo a Christian, pero definió con enorme desidia para que el balón se fuera rozando el segundo palo.

Sin embargo, los transandinos encontraron una nueva variable para consolidar la victoria. El mediocampista Gerson, el mismo que fuera compañero de Erick Pulgar en Flamengo, vio la roja directa tras una fuerte entrada sobre Paredes, para así dejar a su equipo con diez a falta de 23 minutos para el final.

Más cerca del epílogo, Boca Juniors empujó a Cruzeiro en busca de ese gol que lo dejara al borde de la clasificación. Intentaron Exequiel Zeballos y Aranda, pero el prominente portero brasileño volvió a responder.

El colombiano Néiser Villarreal estuvo muy cerca de acallar a La Bombonera, a los 87’, pero el arquero anfitrión Brey estuvo notable para salvar a los argentinos. Al lado contrario reaccionaron los transandinos Merentiel anotó el 2-1 tras un mal despeje. Sin embargo, el árbitro Jesús Valenzuela anuló la conquista por mano de Delgado en la jugada previa, tras analizar las imágenes del VAR.

Presión argentina que se hizo prácticamente insostenible en el final del duelo, pero con más esfuerzo que fútbol los brasileños consiguieron sacar un punto de oro del barrio de La Boca.