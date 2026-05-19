“Quiero hacer lo que quiera”: el tenso momento que vivió Fabrizio Copano durante un show en EE.UU.

Un tenso momento vivió el comediante chileno Fabrizio Copano mientras se presentaba en un local en los EE.UU., país en el que reside.

Copano compartió en su cuenta de Instagram el registro en que unos sujetos, a los que identificó como simpatizantes de MAGA, el movimiento asociado al presidente Donald Trump, lo increparon en medio de su presentación.

“¿Puedes decir algo divertido en vez de hablar de política?”, le gritó un individuo durante su rutina. Pero el chileno, rápido, le respondió de inmediato y sin titubear.

“No, no quiero hacer esa mierda (sic). Eso es todo, quiero hacer lo que yo quiera, esa es la que es“, lo que generó inmediata reacción de los trumpistas presentes.

Por ello, uno entre el público le lanzó una amenaza directa, aludiendo a su condición de inmigrante. “Creo que ICE -Inmigración y Control de Aduanas- está viniendo”. Pero el chileno mantuvo el control e hizo callar a un sujeto que empezó a agredirlo verbalmente. “¿Qué está pasando con este lugar?”, se preguntó Copano.

Tras invitar a los sujetos a retirarse, uno de ellos le dijo “dile Hola a Biden, amigo”, lo que gatilló una reacción del comediante, que siguió adelante con su show. “Olvidémonos de ese raro”.

Así, Copano continuó con su rutina y tomó lo sucedido para lanzar un chiste. “Odio cuando la gente dice que la IA les quitará el trabajo, porque soy migrante y eso es lo mío. Solo llámenme Juan-GPT”, bromeó.

“Odio mucho ese chiste, pero siempre funciona porque ustedes son racistas...estoy bromeando, ustedes no son racistas...al menos los que se quedaron”, cerró entre las risas del público.

Fabrizio Copano ha sumado hitos en EE.UU, como su participación en el late de James Corden. Además en 2025 grabó su primer especial de comedia en inglés, From the Future, el que incluso fue destacado por Billboard.

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