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    Política

    Tras sesión de ocho horas: Cámara de Diputados termina discusión de megarreforma de gobierno de Kast

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se ocupó de contestar la mayor parte de los argumentos de la oposición en torno al proyecto de ley, en especial en los puntos de impuesto corporativo, afectación en el Fondo Común Municipal y las normas medioambientales.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La Cámara de Diputados terminó la primera jornada para definir el futuro del proyecto de ley nombrado como Plan para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social. La jornada inició pasada las 10:00 y se extendió hasta las 18:10 horas.

    El proyecto está en su primer trámite constitucional, caratulado con suma urgencia y para este miércoles se espera la votación en general y particular.

    Al comienzo de la discusión parlamentaria, se leyeron los informes evacuados de las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente. Luego surgieron voces que anunciaron su rechazo. Colectividades como el Frente Amplio (FA), el Partido Comunista (PC), el Partido Socialista (PS) se manifestaron en contra del proyecto e incluso se planteó la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional.

    La Democracia Cristiana (DC) se sumó a los que rechazarán la iniciativa, a pesar de sus intentos por llegar a un acuerdo con el gobierno. Por otro lado, el Partido de la Gente (PDG) pactó con el Ejecutivo a cambio de que se impulsen iniciativas como mantener el impuesto a las pymes y devolver el IVA de los medicamentos y los pañales, aunque esto podría cambiar durante las próximas horas.

    Al final del debate, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, argumentó que “todas las economías que han surgido en el mundo han surgido con una dosis muy relevante de empuje privado. Por lo tanto, este proyecto parte de donde se origina el problema”.

    El secretario de Estado se aseguró de contestar varios puntos de los mencionados por la oposición en sus argumentos, dentro de ello la rebaja del impuesto corporativo. “La verdad es que con menos impuestos hay más inversión y más empleo, y eso está ampliamente documentado y no hay que ser tampoco un súper estudioso de la economía para entender que cuando hay más incentivos y hay más retornos, entonces hay más actividad”, expresó.

    Añadiendo que “también certezas para la inversión, porque como en Chile se cambian las reglas tan seguido y ha habido tantas incertezas, lo que el proyecto contiene son invariabilidades”.

    Asimismo, explicó las certezas en torno a los puntos de medioambiente, afirmando que no están “rebajando ninguna norma ambiental”. Luego el Fondo Común Municipal, donde señaló que el impacto queda resguardado en el proyecto de ley.

    Comienzo con cruces tensos

    Desde el comienzo de la sesión, se marcó la tensión luego que diputados de oposición dieran cuenta de que había problemas para ingresar las indicaciones vía virtual. El primero en mencionarlo fue Luis Cuello (PC), quien apuntó que “hay dificultades con la operatividad de la oficina virtual para efecto de renovar las indicaciones y también para poder impugnar las inadmisibilidades”.

    A ello, se le sumaron los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Jaime Araya (IND.) quienes también expresaron a lo largo de la sesión que había problemas.

    Posteriormente, un cruce entre Manouchehri y el ministro Quiroz tomó la sala. El parlamentario del Partido Socialista emplazó al secretario de Estado, señalando que “antes de llegar a Hacienda, usted, por su intermedio, señor ministro, tenía un oficio, hacerle ganar más dinero a las grandes empresas, incluso cuando eso significaba golpear el bolsillo de la gente.En los casos de colusión le llamaron el modelo Quiroz. Hoy ese modelo no está en la empresa, está en el Gobierno de Chile”.

    Ante ello, Quiroz pidió la palabra y señaló que “recordarle al diputado (Daniel) Manouchehri que, una vez más, insiste en una teoría fracasada, la teoría de que los países surgen con gasto público; miren cómo estamos hoy día”.

    Puntos de reglamento, advertencias y amonestación

    Durante la discusión, variados diputados y diputadas hicieron puntos de reglamento luego de que sus pares emitieran su opinión.

    Uno de ellos se dio cuando Andrea Parra (PPD) apuntó contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calificándolo como un “talibán económico”, que “no usó ni metáforas ni hipérboles, solo impuso un camino que él trazó, un monólogo sordo y ciego del que no desea apartarse ni un centímetro y que desprecia el diálogo político”.

    Tras ello, Enrique Bassaletti (Ind.) pidió punto de reglamento, aseverando que la parlamentaria Parra infringió el artículo 90, número 6: “Falta de respeto a la Cámara”. “Tratar de talibán financiero al ministro de Hacienda es una falta de respeto inaceptable”, sostuvo.

    Por otro lado, luego de varias palabras más, el diputado Jaime Bassa (FA) expuso que estaba en contra, y al momento de sus conclusiones señaló que “La gente les va a pasar la cuenta. Acuérdense de mí; la gente les va a pasar la cuenta. Anuncio desde ya mi voto en contra. No podemos respaldar esta verdadera colusión entre el gobierno y sus patrones, los superricos”.

    Ante eso, Paz Charpentier (Rep.) pidió punto de reglamento: “Artículo 90, número 6, falta respeto hoy a la Cámara, a los diputados, a los ministros, etcétera, digamos, imputando un delito como es la colusión al gobierno”.

    Ossandón se comprometió a revisar las grabaciones y, si decía las palabras, serían retiradas del acta. Sin embargo, Bassa pidió la palabra, afirmando que “solo quiero decir, presidenta, que era una metáfora”.

    Fue pasado de las 11.30 horas, que distintos parlamentarios -durante su uso de palabra- emplazaron al ministro Jorge Quiroz, haciendo ver que el secretario de Estado se retiró de la Cámara de Diputados en medio del debate. Inclusive, por punto de reglamento, expresaron que era “impresentable” su ausencia. Sin embargo, cabe recalcar que Quiroz estuvo constantemente saliendo y entrando de la sala.

    Mientras que otras parlamentarias como Paulina Muñoz (PNL) y Maricela Santibáñez (IND) fueron llamadas al orden. Por su parte, Consuelo Veloso (IND) fue amonestada luego de que el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, le advirtiera en tres ocasiones por falta al reglamento.

    Más sobre:Cámara de DiputadosMegarreformaPlan de Reconstrucción Nacional

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