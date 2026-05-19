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    Política

    Minuto a minuto| Cámara de Diputados discute y vota la megarreforma del gobierno de Kast

    El proyecto está en su primer trámite constitucional, caratulado con suma urgencia; se espera su votación en general y particular.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La Sala de la Cámara de Diputados iniciará segunda jornada para definir el futuro del proyecto de ley nombrado como Plan para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social. La jornada inició pasada las 10:00 horas.

    Al comienzo de la discusión parlamentaria, se leyeron los informes evacuados de las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente.

    Desde el ingreso de la iniciativa surgieron voces que anunciaron su rechazo. Colectividades como el Frente Amplio (FA), el Partido Comunista (PC), el Partido Socialista (PS) se manifestaron en contra del proyecto e incluso se planteó la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional. Este martes, la Democracia Cristiana (DC), que intentó negociar con el gobierno, anunció que rechazaría la idea de legislar.

    El proyecto está en su primer trámite constitucional, caratulado con suma urgencia; se espera su votación en general y particular, mañana miércoles en la misma sala.

    Más sobre:Cámara de DiputadosMegarreformaPlan de Reconstrucción NacionalMinuto a MinutoJosé Antonio KastJorge Quiroz

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